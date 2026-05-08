«Скриншот-оберег» и «белые списки»: как не получить штраф за парковку в Петербурге 9 мая

Автомобилистам Северной столицы рекомендуют заранее позаботиться о том, чтобы на парковочном счету были деньги.

В праздничные дни, особенно 9 мая, в центре Петербурга возможны серьезные перебои с интернетом и GPS. Это связано с мерами безопасности и работой систем, которые глушат сигналы дронов.

Из-за этого привычные способы оплаты через банковские приложения или СБП могут просто не загрузиться.

Платная парковка: главный лайфхак

Город обещает, что официальное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» и сайт будут работать, так как они находятся в «белых списках». Но лучше не рисковать.

Главный совет: положите деньги на парковочный счет заранее — сегодня или завтра. Когда деньги уже на счету внутри приложения, оплата проходит в один клик даже при очень слабом интернете.

Если пытаться переводить деньги через банк в момент сбоя, платеж может «зависнуть».

Что делать, если оплата не проходит?

Если вы честно пытались заплатить, но всё сломалось, 9 мая, как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, обещают не штрафовать. Но есть важное условие: собирайте доказательства.

Сделайте скриншот ошибки в приложении или запишите на видео, как вы пытаетесь оплатить парковку. Еще один вариант — позвонить на горячую линию. Эти данные помогут оспорить штраф, если он всё-таки придет.

Не забудьте про ЗСД

На Западном скоростном диаметре тоже могут быть проблемы с мобильным интернетом. Если вы привыкли пополнять баланс транспондера прямо перед шлагбаумом — в этот раз фокус может не пройти.

Закиньте денег на счет заранее, чтобы не создавать пробку и не платить наличными.

Как будет ходить транспорт?

В праздничные дни расписание сильно меняется. Запомнить проще так: