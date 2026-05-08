Прощайте, «черемуховые холода»: Петербург прогреется до +18, пока область еще подмерзает
Прощайте, «черемуховые холода»: Петербург прогреется до +18, пока область еще подмерзает

Опубликовано: 8 мая 2026 16:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Максимальные температурные показатели в городе на Неве 10 и 11 мая, несмотря на облачность, подрастут до +18°.

Предпраздничные дни в Петербурге были прохладными. И день Победы будет чуть прохладнее последующих дней.

На небе соберутся облака, но зонты вряд ли понадобятся — синоптики обещают сухую погоду. Температура поднимется до +15 градусов. Это вполне комфортно для посещения парада или вечернего салюта, но легкую куртку лучше накинуть.

Теплые выходные и немного дождя

Настоящее тепло придет 10 и 11 мая, сообщает синоптик Александр Колесов в телеграм-канале. Несмотря на облачность, столбики термометров доползут до отметки +18.

Но есть нюанс: во второй половине дня 10 мая к городу подойдет южный фронт. Он может принести кратковременные дожди.

Ночные заморозки в области

Дачникам и садоводам стоит быть начеку. Пока город греется на солнце, в Ленинградской области по ночам всё еще морозно.

На севере и востоке региона температура может упасть до -3 градусов. Если вы уже что-то высадили в парники, позаботьтесь об укрытии.

«Черемуховые холода» отступают. Дальше нас ждет только типичная весенняя погода: днем стабильно выше +15 градусов. Арктические вторжения пока взяли паузу, так что можно смело планировать отдых на свежем воздухе.

Ранее «Городовой» рассказывал про погоду на 9 мая.

