Прощайте, «черемуховые холода»: Петербург прогреется до +18, пока область еще подмерзает
Предпраздничные дни в Петербурге были прохладными. И день Победы будет чуть прохладнее последующих дней.
На небе соберутся облака, но зонты вряд ли понадобятся — синоптики обещают сухую погоду. Температура поднимется до +15 градусов. Это вполне комфортно для посещения парада или вечернего салюта, но легкую куртку лучше накинуть.
Теплые выходные и немного дождя
Настоящее тепло придет 10 и 11 мая, сообщает синоптик Александр Колесов в телеграм-канале. Несмотря на облачность, столбики термометров доползут до отметки +18.
Но есть нюанс: во второй половине дня 10 мая к городу подойдет южный фронт. Он может принести кратковременные дожди.
Ночные заморозки в области
Дачникам и садоводам стоит быть начеку. Пока город греется на солнце, в Ленинградской области по ночам всё еще морозно.
На севере и востоке региона температура может упасть до -3 градусов. Если вы уже что-то высадили в парники, позаботьтесь об укрытии.
«Черемуховые холода» отступают. Дальше нас ждет только типичная весенняя погода: днем стабильно выше +15 градусов. Арктические вторжения пока взяли паузу, так что можно смело планировать отдых на свежем воздухе.
