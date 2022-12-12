Все новости / День победы

День победы

Общество
На защите Родины: «Ржев» Евгения Пригожина быстро стал классикой военного кино
В 2019 году на большие экраны вышел «Ржев», снятый режиссером Игорем Копыловым. Более честного и прямолинейного фильма о Великой Отечественной войне в нашей стране с тех пор снять не смогли. Да и получится ли, учитывая, как много факторов нужно было учесть, чтобы добиться такого результата.
06 окт 2022 15:59
Общество Люди
Решающая минута: команда РФ победила белорусов в конкурсе «Открытая вода» на играх АрМИ-2022
Российская команда одержала победу в финале конкурса «Открытая вода» на армейских играх «АрМИ-2022». В нем соревновались понтонно-переправочные подразделения. Соперником россиян была команда из Белоруссии.
25 авг 2022 18:01
Город
Новый глава УСП обесценил достижения Барабанщикова по борьбе с коррупцией на рынке школьного питания Петербурга
Бывший заместитель главы Комитета по госзаказу Петербурга Алена Мироненко официально назначена новым главой Управления социального питания. Проработав в качестве врио четыре месяца, чиновница не отличилась какой-либо активностью в секторе соцпита, но успела продемонстрировать особый интерес к одному из частных комбинатов города. Экс-глава УСП Алексей Барабанщиков ранее неоднократно указывал на подозрительные связи петербургских чиновников с бизнесом и на высокий уровень коррумпированности рынка школьного питания.
28 мар 2022 13:12
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Волосожар и актер Федотов стали победителями «Ледникового периода»
В финальном выпуске последнего сезона шоу «Ледниковый период» определилась пара фаворитов — призерами знаменитого ледового шоу были выбраны олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов. Подробности сообщает РИА Новости.  
10 янв 2022 12:13
Общество
Замглавы Калининского района Татьяна Морозкова уволилась после скандала с детским соцпитанием на 260 млн рублей
Сегодня утром, 7 декабря, правоохранительными органами Санкт-Петербурга был задержан экс-глава Калининского района Иван Громов, с поста руководителя администрации его уволили накануне.
07 дек 2021 13:50
Город
Администрация Курортного района потеряла 1 миллион рублей из-за манипуляций с госконтрактами на школьное питание
Три школы Курортного района по неизвестным причинам разорвали контракты с комбинатом «ТД «Ленинградский» на следующий день после их заключения.
06 дек 2021 16:05
Общество
По факту отравления в школе №575 проводится проверка
В школе №575 Приморского района Санкт-Петербурга, где произошло массовое отравление учеников, проводится проверка. По словам источника в Роспотребнадзоре, ранее в учебных заведениях, куда питание поставляет «Фирма Флоридан», уже были выявлены нарушения, которые потенциально могут привести к заражению кишечной палочкой.
21 ноя 2021 18:34
Эксклюзив
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