День победы

Традиции и строгие запреты этого дня.
Спортивное мероприятие и День ВДВ внесут свои коррективы в дорожную сети Северной столицы.
Приметы этого дня предсказывали осень и зиму, а сухие молнии считались предвестниками пожаров.
Обычно зоопарк летом работает до 22:00
Сегодня день рождения поэта Анны Ахматовой.
Для горожан и гостей города заготовлено множество мероприятий.
Величайший храм хранит память об императоре.
Мягкая снежная зима помогла насекомым ее пережить.
В крепости пройдет сказочный фестиваль.
Кержакова в прошедшем сезоне его разочаровало судейство.
Мужчина купил еду в "Пятерочке".
Вероятно, что матч состоится в Нижнем Новгороде.
Петербург готовится встречать свой День рождения.
Впервые в Петербурге состоялась акция «Бессмертный флот».
Воины, герои-освободители блокадного Ленинграда возвращались домой.
В Петербурге улучшают связь Кронштадта с центральными районами города.
Максимальные температурные показатели в городе на Неве 10 и 11 мая, несмотря на облачность, подрастут до +18°.
Однако станция функционирует в обычном режиме.
Гостей и жителей города на Неве ждет обширная программа.
Петербург готовится отметить 81-ю годовщину Великой Победы.