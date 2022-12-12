День победы

Врач расставила точки над «i».
Дизайнер рассказала, как победила старость.
В 2019 году на большие экраны вышел «Ржев», снятый режиссером Игорем Копыловым. Более честного и прямолинейного фильма о Великой Отечественной войне в нашей стране с тех пор снять не смогли. Да и получится ли, учитывая, как много факторов нужно было учесть, чтобы добиться такого результата.
Российская команда одержала победу в финале конкурса «Открытая вода» на армейских играх «АрМИ-2022». В нем соревновались понтонно-переправочные подразделения. Соперником россиян была команда из Белоруссии.
За два года отсутствия хороших новостей в возвращение актрисы никто не верил.
Его любовным победам могли позавидовать Делон и Бельмондо.
Анна Тарасова не стала скрывать имя и пол ребенка.
Владислав Галкин ушел из жизни в 2010 году.
Леонид Быков настоял, чтобы роль автотехника досталось комедийному артисту.
Из-за пандемии два года мероприятие проходило в заочном формате.
Артист признался, что «легких» денег не хватал.
Бывший заместитель главы Комитета по госзаказу Петербурга Алена Мироненко официально назначена новым главой Управления социального питания. Проработав в качестве врио четыре месяца, чиновница не отличилась какой-либо активностью в секторе соцпита, но успела продемонстрировать особый интерес к одному из частных комбинатов города. Экс-глава УСП Алексей Барабанщиков ранее неоднократно указывал на подозрительные связи петербургских чиновников с бизнесом и на высокий уровень коррумпированности рынка школьного питания.
Представители пресс-службы Международного олимпийского комитета призвали не верить слухам
В Советском Союзе иногда запрещали не только некоторые зарубежные картины, но и отечественные проекты.
В финальном выпуске последнего сезона шоу «Ледниковый период» определилась пара фаворитов — призерами знаменитого ледового шоу были выбраны олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов. Подробности сообщает РИА Новости.
Петербург победил в четырех номинациях международной премии WorldTravelAwards, которая ежегодно вручается самым привлекательным городам, включая главную - «Ведущее городское направление 2021».
Сегодня утром, 7 декабря, правоохранительными органами Санкт-Петербурга был задержан экс-глава Калининского района Иван Громов, с поста руководителя администрации его уволили накануне.
Три школы Курортного района по неизвестным причинам разорвали контракты с комбинатом «ТД «Ленинградский» на следующий день после их заключения.
В школе №575 Приморского района Санкт-Петербурга, где произошло массовое отравление учеников, проводится проверка. По словам источника в Роспотребнадзоре, ранее в учебных заведениях, куда питание поставляет «Фирма Флоридан», уже были выявлены нарушения, которые потенциально могут привести к заражению кишечной палочкой.
10 ноября правоохранительными органами был задержан глава Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков.