Народный дом, личные трагедии и подземный мир: что произошло 25 декабря в истории Петербурга

История Петербурга, а затем и Ленинграда, изобилует датами, которые несут в себе отголоски великих потрясений, культурных прорывов и личных драм. 25 декабря не стало исключением.
1825: Фальшивый император
В 1825 году Петербург пережил странный период — 16 дней официальные учреждения присягали Константину Павловичу Романову как императору Всероссийскому.
С 27 ноября (9 декабря) по 13 (25 декабря) столица и Москва признавали его самодержцем, хотя Константин никогда не ступал на престол и своего правления не принял.
Этот декабрьский финал развеял иллюзии о преемнике Александра I.
1900: Народный дом для царя
25 декабря (12 декабря по старому стилю) 1900 года в Александровском парке распахнул двери крупнейший в России Народный дом — «Заведение для народных развлечений императора Николая II».
Открытие ознаменовалось оперой Глинки «Жизнь за царя», а на строительство ушло почти миллион рублей.
Пожар 1932 года уничтожил здание; на его месте вырос Театр имени Ленинского комсомола, ныне «Балтийский дом».
1941: Блокадный хлеб
В разгар осады 25 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде повысили нормы выдачи хлеба. Рабочие и инженерно-технические работники получили по 350 граммов в день, служащие, иждивенцы и дети — 200 граммов.
Этот шаг стал первым облегчением в аду голода.
1969: Метро выходит на юг
25 декабря 1969 года открылась станция «Московская» на участке «Парк Победы». Название дано по Московскому району и проспекту; подземный зал — под площадью.
Без наземных павильонов, входы — через два кассовых зала, соединённых переходами (проект Н. В. Каменского и С. Г. Майофиса). Северный («Московская-1») у Типанова и Авиационной, южный («Московская-2») у Алтайской.
Единственная «проходная» станция без пересадок, с самыми глубокими нишами дверей в петербургском метро.
1969: Стасов в граните
В тот же день 1969 года у Троице-Измайловского собора установили памятник архитектору В. П. Стасову — работу скульптора М. Т. Литовченко.
1972: «Звездная», «Купчино» и депо
25 декабря 1972 года ввели станции «Звездная» и «Купчино» на участке «Московская».
Планировали кроссплатформенную пересадку, но экономия помешала.
2008: Шнуров рвёт шаблон
25 декабря 2008 года Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград», стартовавшей в 1997-м.
Состав включал Шнурова (вокал, тексты), Всеволода Антонова (бэк-вокал), Александра Попова (барабан) и других — от Григория Зонтова (саксофон) до звукорежиссёра Дениса Можина.
