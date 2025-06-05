Ксения Пронина
Режиссер, журналист, блогер. Два высших образования по специальностям: журналистика и режиссура телевизионных программ.
Опыт работы: начала свою профессиональную карьеру, как журналист новостей на телевидении, затем стала вести авторские программы.
Сняла более 10 документальных фильмов. Веду свой кино-блог "Простое кино". Попутно занимаюсь кинофестивалями. Директор фестиваля кино для молодежи "REC" и специалистом по связям с общественностью фестиваля кино для детей и молодежи с ОВЗ "Волшебный фонарь".
Продолжаю заниматься журналистской работой: работала на "Совет ньюс", "Утро ньюс", Raketa.news, Peterburg2 и др.
Был на сайте: 05 июня 2025 в 19:17
Работает с 20 февраля 2025 года
Количество публикаций: 1351