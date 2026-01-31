Лингвистический спецназ: как слова становятся популярными в России

Современный русский язык постоянно пополняется новыми лексическими единицами, часто проникающими из других культур или рождающимися в молодежной среде.

Недавно ректор МГЛУ Ирина Краева заявила, что глагол «чилить» — «отдыхать» — стал самым популярным в России. Наряду с ним, в речи зумеров активно используются такие слова, как «вайб», «глазурь» и феноменально популярный «дубайский шоколад».

Однако что на самом деле стоит за этой популярностью, и почему человек, не принадлежащий к молодежной культуре, рискует оказаться «не в теме»?

На эти вопросы порталу «Городовой» дала разъяснения Екатерина Зорина — кандидат филологических наук, доцент Кафедры русского языка СПбГУ и руководитель Лингвистической клиники СПбГУ.

Наука против личного впечатления: как измеряется популярность

Экспертное мнение Екатерины Зориной начинается с критического замечания относительно категоричности заявлений о всероссийской популярности сленга.

“Прежде, чем так категорично писать о «самых … словах в России (!)— надо выяснять, каким образом была сформирована такая оценка того или иного слова”, — отмечает лингвист.

Зорина предполагает, что громкое заявление могло основываться на личном впечатлении, несмотря на уважение к статусу сделавшего его специалиста.

Для столь “масштабных выводов” необходимы серьезные исследования и четкое описание методики, а также определение того, что именно в данном контексте означает “популярный”.

Жаргон как маркер поколения

Слово «чилить», как и многие другие единицы, относящиеся к молодежному жаргону, выполняет важную социальную функцию.

“Слово «чилить» — сленг (молодежный жаргон)”, — подчеркивает Екатерина Зорина.

Такие слова являются неотъемлемой частью “становления каждого поколения, поиска места каждого поколения в истории языка, встраивания в эту историю”.

Употребление сленга привязано к неофициальным ситуациям общения. Оно помогает создать непринужденную атмосферу и служит для быстрой идентификации — распознавания «свой-чужой».

При этом важно, что владение языковыми нормами подразумевает и умение от них отступать, и умение возвращаться:

“Умение не употреблять сленг в официальной ситуации общения говорит о хороших навыках коммуникации у носителя языка”.

Социальный статус и знание сленга

Проблема непонимания молодежного сленга старшим поколением является естественным лингвистическим процессом.

“Почти любой человек, который не общается с молодыми людьми, будет «не в теме». Это нормально”, — констатирует Зорина.

При этом знание сленговых единиц не является показателем принадлежности к молодому поколению.

Носители старшего возраста, активно контактирующие с зумерами, могут быть осведомлены о значении слова «вайб» или «глазурь», но, находясь в ином “социальном и возрастном статусе”, они не будут “употреблять их регулярно”.

Таким образом, популярность слов зависит не только от мемов и трендов, но и от социального контекста их использования.

