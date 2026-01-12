Городовой / Город / Остров, который открыл Антарктиду: чем мир обязан Гогланду под Петербургом
Остров, который открыл Антарктиду: чем мир обязан Гогланду под Петербургом

Опубликовано: 12 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Остров-маяк
Остров, который открыл Антарктиду: чем мир обязан Гогланду под Петербургом
Городовой ру

Тихий гранитный остров в Финском заливе однажды изменил ход мировой истории.

В Финском заливе есть место, которое одновременно похоже на музей под открытым небом, морскую крепость, археологическую загадку и точку научного прорыва. Это Гогланд — высокий гранитный остров в 180 километрах от Петербурга, где история словно наслаивается слой за слоем.

Земля, где жили 7 тысяч лет назад

На острове найдены следы стоянок каменного века: древние жертвенные камни, сейды и ритуальные объекты возрастом до 7 тысяч лет до н. э. — одна из самых ранних археологических точек на территории нынешней России и Северной Европы.

Точка радиосвязи, изменившая ход технологий

В 1900 году именно на Гогланде А. С. Попов провёл первые в мире практические сеансы радиосвязи, контролируя спасательную операцию у севшего на камни броненосца "Генерал-адмирал Апраксин". Радио перестало быть экспериментом — стало инструментом.

Остров-маяк и остров-ловушка

С XIX века судовой путь здесь — один из самых опасных на Балтике. Берега изрезаны каменными банками и отмелями, вокруг — десятки затонувших судов. Жители Гогланда, жившие здесь до войны, были одними из лучших моряков Финского залива — их нанимали даже в столичные экипажи.

Военные штурмы, эвакуации и битва за землю

В XX веке остров пережил взрывы, обстрелы, оккупацию, операции флота и смену государств. Здесь проходили бои советско-финской войны, штурм в 1942 году, и крупная немецкая высадка в 1944-м.

Дуга Струве и маяки на краю земли

На Гогланде расположены два пункта Дуги Струве — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. А два старинных маяка — северный и южный — до сих пор служат на линии Балтики.

Сегодня — заповедный остров в научной работе

Доступ сюда ограничен: остров входит в пограничную зону, на нём работают метеорологи, военные наблюдатели и экспедиции РГО. Археологи продолжают находить артефакты — от древних предметов до следов военных укреплений.

Елизавета Астахова
Город
