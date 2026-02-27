Городовой / Полезное / Работал не сервис, а голова и руки: как в СССР заводили машины в мороз — приемы смекалистых водителей
Работал не сервис, а голова и руки: как в СССР заводили машины в мороз — приемы смекалистых водителей

Опубликовано: 27 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Как в советское время водители заводили автомобили зимой

Автозапуск, подогревы и синтетические масла заметно упростили жизнь автовладельцев, теперь ездить на личном транспорте зимой, можно сказать, комфортно. В советское время было иначе: техника была капризнее, оснащенность хуже, зато сами автовладельцы, которые не отказывались на зиму от машины, проявляли чудеса изобретательности. Канал "Цифрохайп" рассказал о водительской смекалке: какими способами в СССР заводили машины в мороз.

Опытные водители знали: половина успеха — в грамотном обслуживании до холодов. Аккумулятор проверяли задолго до морозов: контролировали уровень и плотность электролита, полностью заряжали, обрабатывали клеммы солидолом для защиты от окисления. Карбюратор регулировали, свечи очищали от нагара или меняли. Высоковольтные провода нередко держали в запасе.

Большинство этих операций выполняли сами — сервисов было мало, а умение разбираться в технике считалось обязательным. И это действительно помогало, ведь при нулевой температуре пусковой ток аккумулятора падает на 20–30 процентов, а при минус 18 и ниже — почти вдвое.

Народные методы, как завестись в мороз

Один из самых распространённых способов борьбы с холодом — аккумулятор на ночь снимали и забирали домой, в тепло. Тёплый аккумулятор выдавал значительно больший пусковой ток, и стартер работал лучше.

Ещё один популярный приём, применяемый на горячий двигатель: через трубку масляного щупа наливали немного бензина, запускали двигатель и давали ему с минуту поработать. Бензин разжижал масло, делая утренний пуск легче. Для современных автомобилей такой способ крайне нежелателен — он снижает смазывающие свойства и ускоряет износ.

Чтобы улучшить испарение топлива, некоторые водители прогревали впускной коллектор. Снимали воздушный фильтр, накрывали коллектор тряпкой и поливали её кипятком. Тёплый металл способствовал более активному испарению бензина и облегчал запуск.

Сегодня большинство этих приёмов выглядят экзотикой и повторять их нет нужды. Но нужно отдать должное водительской смекалке и практическим навыкам, благодаря им автомобили в те годы продолжали ездить даже в самые лютые морозы.

Ранее Городовой рассказал, как сварить такой же сок, который продавали в СССР в трехлитровых банках.

Алина Владимирова
