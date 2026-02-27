Работал не сервис, а голова и руки: как в СССР заводили машины в мороз — приемы смекалистых водителей

Новости по теме

Яблочно-морковный сок как в СССР из 3-литровых банок: густой, сладкий — тот самый вкус

Перейти

В СССР розетки были на уровне пояса, а сейчас их ставят у пола - в чем причина

Перейти

Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта

Перейти

Сколько по времени нужно проехать, чтобы зарядить аккумулятор в мороз: эксперт дал четкий ответ – ошибались многие

Перейти

Столовская еда СССР: почему от нее никто не толстел

Перейти