Никто не замечает: где в Петербурге увидеть реальный автограф последней русской императрицы

Раскрыта тайна надписи, вырезанной бриллиантом в Зимнем дворце

Посетители Эрмитажа каждый день с интересом рассматривают огромные картины, диковинные скульптуры, древние археологические находки и шедевры декоративно-прикладного искусства. Но мало кто замечает неприметную царапину на стекле, которую, между прочим, сделала лично своей рукой последняя русская императрица Александра Фёдоровна. Подробностями об этой малоизвестной детали делится местный гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

7 марта 1902 года императрица смотрела в окно и следила за строевым смотром гусар. В руках она держала кольцо с бриллиантом, которым и нацарапала на стекле:

Nicky 1902 looking at the Hussars. 7 March

Перевод звучит так: «Никки. 1902. Смотрит на гусар. 7 марта».

Характер царапины ясно указывает на то, что она сделана именно бриллиантом, поскольку толстые и прочные стекла начала XX века было невозможно повредить обычным металлом. Этот камень украшал кольцо, с которым Александра Фёдоровна никогда не расставалась.

Судя по высоте, на которой сделана надпись, можно сделать вывод, что императрица либо встала на подоконник, либо опиралась на мебель. Скорее всего, Александра Фёдоровна спонтанно нанесла эту надпись, тут же забыв о ней, не рассчитывая на потомков и музейных сотрудников.

Где увидеть надпись императрицы?

Надпись расположена в Музыкальной гостиной Зимнего дворца, который входит в экспозицию Государственного Эрмитажа. Многие посетители проходят мимо, даже не обращая внимания на непонятные каракули и не подозревая, что автограф оставлен собственноручно последней русской императрицей.

"Стекло не заменили ни после революции, ни во время перестроек дворца под музей, ни даже в годы блокады. Его не тронули случайно — просто никто долгое время не обращал внимания на почти невидимую надпись", - поясняет Валерия.

Царапину обнаружили только в середине XX века. С тех пор стекло с надписью находится под охраной как редчайший исторический артефакт - один из немногочисленных следов частной жизни Романовых, сохранившихся не на бумаге, а в самом интерьере дворца.

