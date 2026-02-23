Городовой / Анна Леонова

Анна Леонова

Окончила филологический факультет ВГПУ, поэтому особое внимание уделяю грамотной подаче информации. Более 10 лет занимаюсь написанием статей для интернет-журналов и информационных изданий.

Предпочитаю писать о том, что поможет моим читателям в жизни: как облегчить работу в доме или на даче, что вкусное, но быстрое приготовить на ужин, куда отправиться отдыхать, если накопить на Мальдивы опять не получилось. Надеюсь, мои статьи окажутся вам полезными.

Написать мне
Был на сайте: 23 февраля 2026 в 08:24
Количество публикаций: 3
Команда Городовой