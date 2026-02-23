Откуда взялся памятник зайцу в Санкт-Петербурге и при чем тут сапог Петра I?

Главная загадка Заячьего острова

Симпатичного зайчика, вставшего на задние лапки у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость, видел каждый турист. Как и знаменитый Чижик-Пыжик, длинноухий "принимает" монетки гостей города и старается исполнять их желания. Но если история Чижика-Пыжика всем известна с детства, то с зайцем все не так однозначно. Авторы дзен-канала "Время Романовых" рассказали, что это за заяц и при чем тут сапог Петра I.

Существует несколько легенд по поводу особого отношения главного "строителя" Санкт-Петербурга к зайцам. Так, основная гласит: однажды один заяц, спасаясь от наводнения, запрыгнул в сапог к властелину, когда тот сошел на берег с причалившей к острову лодки. На самом острове оказалось так много зайцев, что Петр немедленно прозвал его Заячьим.

По другой версии заяц спасался от хищника бегством и запрыгнул прямо в руки к Петру, когда тот отчитывал медлительных плотников, строящих Петропавловскую крепость. Эта история так повеселила императора, что он тут же подобрел и перестал злиться на строителей.

Обе истории звучат сомнительно, но ведь легенды и должны быть именно такими - загадочными. Но есть и более "очеловеченная" версия, почему остров назвали Заячьим. На самом деле его прошлое название - Енисари, что с финского означает "Заячий". И Петр I, а уж тем более его сапог тут ни при чем. Ну а зайца не могли не установить на острове, который получил такое название.

Но как бы там ни было, заяц, которого, кстати, зовут Арсений, продолжает стоять на своем месте и исполнять желания туристов и местных жителей. Ну а самое распространенное желание тех, кто бросает ему монетки - бесплатно проезжать в общественном транспорте без билета и не быть пойманным. Заяц - на то он и заяц.