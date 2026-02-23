Городовой / Вопросы о Петербурге / Откуда взялся памятник зайцу в Санкт-Петербурге и при чем тут сапог Петра I?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Откуда взялся памятник зайцу в Санкт-Петербурге и при чем тут сапог Петра I?

Опубликовано: 23 февраля 2026 00:35
 Проверено редакцией
Откуда взялся памятник зайцу в Санкт-Петербурге и при чем тут сапог Петра I?
Откуда взялся памятник зайцу в Санкт-Петербурге и при чем тут сапог Петра I?
Городовой ру
Главная загадка Заячьего острова

Симпатичного зайчика, вставшего на задние лапки у Иоанновского моста, ведущего в Петропавловскую крепость, видел каждый турист. Как и знаменитый Чижик-Пыжик, длинноухий "принимает" монетки гостей города и старается исполнять их желания. Но если история Чижика-Пыжика всем известна с детства, то с зайцем все не так однозначно. Авторы дзен-канала "Время Романовых" рассказали, что это за заяц и при чем тут сапог Петра I.

Существует несколько легенд по поводу особого отношения главного "строителя" Санкт-Петербурга к зайцам. Так, основная гласит: однажды один заяц, спасаясь от наводнения, запрыгнул в сапог к властелину, когда тот сошел на берег с причалившей к острову лодки. На самом острове оказалось так много зайцев, что Петр немедленно прозвал его Заячьим.

По другой версии заяц спасался от хищника бегством и запрыгнул прямо в руки к Петру, когда тот отчитывал медлительных плотников, строящих Петропавловскую крепость. Эта история так повеселила императора, что он тут же подобрел и перестал злиться на строителей.

Обе истории звучат сомнительно, но ведь легенды и должны быть именно такими - загадочными. Но есть и более "очеловеченная" версия, почему остров назвали Заячьим. На самом деле его прошлое название - Енисари, что с финского означает "Заячий". И Петр I, а уж тем более его сапог тут ни при чем. Ну а зайца не могли не установить на острове, который получил такое название.

Но как бы там ни было, заяц, которого, кстати, зовут Арсений, продолжает стоять на своем месте и исполнять желания туристов и местных жителей. Ну а самое распространенное желание тех, кто бросает ему монетки - бесплатно проезжать в общественном транспорте без билета и не быть пойманным. Заяц - на то он и заяц.

Автор:
Анна Леонова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью