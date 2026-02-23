Выглядеть дорого и ухоженно - просто: 5 элементарных правил стильных женщин

В конце зимы, когда все устали от холодов, женщинам особенно хочется выглядеть красиво. Но иногда в погоне за модой образ получается не стильным и дорогим, а просто смешным.
Для того чтобы выглядеть "дорого" совсем не обязательно обвешиваться золотом и бриллиантами и надевать люксовую одежду. Ухоженных женщин выдаёт совсем другое.
О правилах ухоженных женщин рассказывают на канале "Красота с умом", нелишним будет внедрить их в свою ежедневную рутину.
Раскроем 5 правил, которые помогут сделать ваш образ крутым без миллионных вложений, вам даже особо стараться не придётся.
5 правил ухоженности
- Губы должны выглядеть увлажнёнными. Используйте бальзам, блеск, скраб. При этом совсем не обязательно наносить карандаш для губ или помаду. Достаточно простого прозрачного средства. Это придаст лоск и покажет, что вы следите за своей внешностью.
- Носите украшения не только на праздник. Опять же - не обязательно надевать гору дорогих браслетов, серёг и колец. Это может быть бижутерия или же недорогая ювелирка. Но такие детали помогают завершить образ и сделать его более роскошным.
- Обратите внимание на руки. Кожа должна быть увлажнена, используйте крем для рук на постоянной основе. Обязательно делать маникюр - не любите лак или наращивание, так это и не обязательно. Убирайте кутикулу, шлифуйте поверхность ногтя, пользуйтесь маслами для ухода за ногтями.
- Одежда должна быть опрятной. Если ткань мнётся - глажка обязательна. В случае, когда дома есть питомцы, используйте валик, чтобы удалить мелкие шерстинки с брюк или платья.
- Последнее, и, пожалуй, самое непростое правило - следить за своей осанкой. Втяните живот, расправьте плечи. Так вы будете выглядеть царицей даже в простой одежде. А вот сутулая женщина автоматическим прибавляет себе лишнего возраста и теряет весь шарм.
Не стоит также забывать о сочетании цветов в одежде, причёске, чистоте обуви и подборе аксессуаров. Для того чтобы образ был "дорогим" не обязательно в него вкладывать миллионы.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, какой модный приём поможет выглядеть стильно, при этом не мёрзнуть в холода.