Щи и борщи теперь в пролете: рецепт вкусного белорусского супа "Тертюха" – его уплетают и взрослые, и дети

Суп "Тертюха" – необычное, но при этом простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Оно способно покорить и домочадцев, и гостей буквально с первой ложкой. Такой суп станет отличной альтернативой надоевшему борщу. Придется по вкусу даже детям. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты на каждый день" (18+).
Что потребуется:
- мякоть говядины – 300 граммов;
- картофель – 0,5 килограмма;
- копченая грудинка – 150 граммов;
- сливки 10% – 100 миллилитров;
- луковица – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- сливочное масло – 25 граммов;
- подсолнечное масло – 2 столовые ложки;
- лавровый лист – 1 шт.;
- черный перец горошком – 3 шт.;
- соль – 5 граммов или по вкусу;
- зелень – несколько веточек.
Процесс приготовления:
Сначала следует налить в кастрюлю полтора литра воды и отправить туда мясо. Добавить "лаврушку" и черный перец горошком. На умеренном огне довести воду до кипения, снять пену, убавить огонь и варить 40-50 минут. Вынуть сварившееся мясо.
Бульон процедить, вернуть его в кастрюлю и поставить на огонь. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отправить его в бульон, постоянно помешивая. Довести до кипения и варить 10 минут.
Тем временем лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Копченую грудинку нарезать небольшими кубиками. В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить лук до золотистости в течение 3 минут.
Чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить в сковороду к луку вместе с грудинкой. Обжарить пару минут. Все отправить в кастрюлю. Перемешать, при необходимости досолить. Варить 10-15 минут. Влить сливки, добавить сливочное масло. Перемешать, довести до кипения и дать супу настояться 10-15 минут. Подать суп, украсив измельченной зеленью.
