Городовой / Полезное / Щи и борщи теперь в пролете: рецепт вкусного белорусского супа "Тертюха" – его уплетают и взрослые, и дети
Щи и борщи теперь в пролете: рецепт вкусного белорусского супа "Тертюха" – его уплетают и взрослые, и дети

Опубликовано: 23 февраля 2026 00:12
Legion-Media
Рецепт белорусского супа «Тертюха»

Суп "Тертюха" – необычное, но при этом простое в приготовлении и очень вкусное блюдо. Оно способно покорить и домочадцев, и гостей буквально с первой ложкой. Такой суп станет отличной альтернативой надоевшему борщу. Придется по вкусу даже детям. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты на каждый день" (18+).

Что потребуется:

  • мякоть говядины – 300 граммов;
  • картофель – 0,5 килограмма;
  • копченая грудинка – 150 граммов;
  • сливки 10% – 100 миллилитров;
  • луковица – 1 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • сливочное масло – 25 граммов;
  • подсолнечное масло – 2 столовые ложки;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • черный перец горошком – 3 шт.;
  • соль – 5 граммов или по вкусу;
  • зелень – несколько веточек.

Процесс приготовления:

Сначала следует налить в кастрюлю полтора литра воды и отправить туда мясо. Добавить "лаврушку" и черный перец горошком. На умеренном огне довести воду до кипения, снять пену, убавить огонь и варить 40-50 минут. Вынуть сварившееся мясо.

Бульон процедить, вернуть его в кастрюлю и поставить на огонь. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Отправить его в бульон, постоянно помешивая. Довести до кипения и варить 10 минут.

Тем временем лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Копченую грудинку нарезать небольшими кубиками. В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить лук до золотистости в течение 3 минут.

Чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить в сковороду к луку вместе с грудинкой. Обжарить пару минут. Все отправить в кастрюлю. Перемешать, при необходимости досолить. Варить 10-15 минут. Влить сливки, добавить сливочное масло. Перемешать, довести до кипения и дать супу настояться 10-15 минут. Подать суп, украсив измельченной зеленью.

Ранее мы сообщали, как засолить грудинку в домашних условиях.

Автор:
Ольга Зайцева
