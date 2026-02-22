На 23 февраля готовлю только его: Салат «Каприз аристократа» – муж носит на руках весь год

Погружение в атмосферу аристократизма, не требующее никаких усилий, становится возможным даже в домашних условиях благодаря рецепту салата под названием «Каприз аристократа». Интригующее наименование обещает изысканный вкус и элегантную подачу. При этом рецепт не предполагает использования редких или дорогостоящих ингредиентов.
Секрет данного холодного блюда заключается в гармоничном сочетании простых продуктов, которые формируют поистине аристократическую вкусовую симфонию. В основе этого салата лежат всего три ключевых компонента.
Ингредиенты:
- помидоры — 200 гр;
- филе индейки — 150 гр;
- соль — 0,5 ч. ложки;
- зеленый лук — 80 гр;
- майонез — 120 гр;
- перец черный молотый — 0,5 ч. ложки;
- масло подсолнечное для жарки — 50 мл.
1. На сковороду налейте масло, выложите индейку, посолите, поперчите, обжарьте до готовности.
2. Томаты нарежьте дольками, лук нашинкуйте.
3. В салатнице смешайте все ингредиенты, заправьте майонезным соусом. Приятного аппетита!
