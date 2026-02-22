Городовой / Полезное / На 23 февраля готовлю только его: Салат «Каприз аристократа» – муж носит на руках весь год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

На 23 февраля готовлю только его: Салат «Каприз аристократа» – муж носит на руках весь год

Опубликовано: 22 февраля 2026 23:16
 Проверено редакцией
На 23 февраля готовлю только его: Салат «Каприз аристократа» – муж носит на руках весь год
На 23 февраля готовлю только его: Салат «Каприз аристократа» – муж носит на руках весь год
Городовой ру
Праздничный салат для любимого мужа

Погружение в атмосферу аристократизма, не требующее никаких усилий, становится возможным даже в домашних условиях благодаря рецепту салата под названием «Каприз аристократа». Интригующее наименование обещает изысканный вкус и элегантную подачу. При этом рецепт не предполагает использования редких или дорогостоящих ингредиентов.

Секрет данного холодного блюда заключается в гармоничном сочетании простых продуктов, которые формируют поистине аристократическую вкусовую симфонию. В основе этого салата лежат всего три ключевых компонента.

Ингредиенты:

  • помидоры — 200 гр;
  • филе индейки — 150 гр;
  • соль — 0,5 ч. ложки;
  • зеленый лук — 80 гр;
  • майонез — 120 гр;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. ложки;
  • масло подсолнечное для жарки — 50 мл.

1. На сковороду налейте масло, выложите индейку, посолите, поперчите, обжарьте до готовности.

2. Томаты нарежьте дольками, лук нашинкуйте.

3. В салатнице смешайте все ингредиенты, заправьте майонезным соусом. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить быстрый салат из кукурузы и пекинской капусты.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью