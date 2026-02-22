Город, который был основан Иваном Грозным в 1566 году: третья литературная столица России - что здесь посмотреть

Российский город, в котором создавались великие произведения

В России есть множество городов, которые обязательно нужно посетить каждому туристу. К таким относится и Орел. Этот город появился в 1566 году благодаря царю Ивану Грозному. Именно тогда он приказал возвести крепость для защиты границ государства.

Орел носит звание «литературного города», ведь здесь свои произведения создавал Иван Тургенев, Николай Лесков, Иван Бунин, Афанасий Фет, Михаил Пришвин, Федор Тютчев. Тут есть множество достопримечательностей, которые будут интересны каждому.

Литературный квартал

«Так жители называют часть города, где находится 6 домов-музеев известных деятелей культуры: И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, И. А. Бунина и других. Все здания являются филиалами государственного литературного музея И. С. Тургенева. Стоимость билетов — от 50 ₽ до 150 ₽. Внутри можно увидеть личные вещи писателей, узнать об их жизни и творчестве», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Стрелка Оки и Орлика

Считается, что именно в этом месте заложили крепость Орел сотни лет назад. В 1996 здесь был установлен памятный обелиск, на котором показали краткую летопись города. Отсюда открывается отличный вид на несколько улиц Орла.

Пешеходная улица Ленина

В прошлом тут располагались самые богатые лавки купцов. Сейчас здесь можно увидеть множество уютных кафе и ресторанов. Длина пешеходной улицы составляет всего 660 метров.

Дворянское гнездо

«Так называется сквер у обрыва над Окой, где происходило действие знаменитого романа «Дворянское гнездо»: на лавочке в сквере Лаврецкий признавался Лизе в любви. Ландшафтный парк благоустроен: прогуляйтесь по тропинкам и помечтайте в одинокой белой беседке над обрывом», - рассказал источник.

Александровский мост

В XX веке здесь ходили трамваи, но теперь мост является пешеходным. Фонарные столбы и ограждения моста имеют фигурки орлов. Отсюда прекрасно видно здание Коммерческого банка, построенное в 1897 году. Оно также считается одним из символов города.

Что привести из Орла

Обязательно следует купить орловский спис. Он представляет собой традиционную вышивку, которой принято украшать сумки, магниты, открытки. Продукцию можно найти в Краеведческом музее города. На пешеходной улице стоит приобрести пряники с повидлом и орлом на этикетке. Они пользуются большой популярностью.

