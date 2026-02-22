Городовой / Полезное / Из 10500 гибридов огурцов в открытый грунт сажаю лишь 1: прет как угорелый и в засуху, и в холода – урожай собираю мешками
Из 10500 гибридов огурцов в открытый грунт сажаю лишь 1: прет как угорелый и в засуху, и в холода – урожай собираю мешками

Опубликовано: 22 февраля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Назван высокоурожайный и беспроблемный гибрид огурцов 

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова рассказала о гибриде огурцов, который отличается удивительной выносливостью, высокой урожайностью и сладким вкусом. Показывает отличные результаты не только в тепличных условиях, но и на грядке. Не боится ни жары, ни холодов.

Описание гибрида

По словам эксперта, речь идет о гибриде "Родничок F1". Он был выведен советскими селекционерами и допущен к выращиванию в 1979 году. Куст растет одной длинной плетью, поэтому нуждается в подвязке, а также прищипке боковых ответвлений над вторым-третьим листом. Цветки у гибрида в основном женские, опыляются пчелами, поэтому многие огородники высаживают "Родничок F1" в открытый грунт.

Урожайность

Первые зеленцы начинают радовать спустя 50 дней после всходов. Вырастают в длину до 10 сантиметров и весом до 100 граммов, ароматными, хрустящими и сладкими. Не горчат даже в перезревшем виде. Идеально подходят для летних салатов и консервации. Урожайность достигает 15 килограммов с 1 куста.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют об огурце "Родничок F1" только положительные отзывы:

"Очень необычный вкус – сладкий. Если определять сорт с закрытыми глазами, то по сладкому вкусу точно нашел бы "Родничок".

"Изначально пару лет назад сажала по совету мамы. Теперь сажаю каждый год: это мой любимый гибрид. Рассаду покупала на рынке. Огурцы выращивала на грядке. Не вносила никаких подкормок и даже не подвязывала, но при посадке вносила перегной, и они все равно показали отличную урожайность. Очень вкусные, сладковатые и беспроблемные огурчики".

"Одни из самых вкусных огурцов, которые я пробовала. Растут дружно, нарастают очень быстро. Буквально каждые два-три дня я снимаю по 2 ведра со всей грядки. Мне очень нравится вкус "Родничка", и то, что они не колючие".

Ранее мы сообщали, какой еще гибрид огурцов дачники считают удачным.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
