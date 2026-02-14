Из всех гибридов огурцов сажаю только 1: вяжет зеленцы как угорелый до самых морозов – от урожая спасу нет даже на Севере

Назван неприхотливый и высокоурожайный гибрид огурцов: без горечи и пустот

Выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова назвала гибрид огурцов, который дачники полюбили за богатый урожай и отменный вкус. Огурцы вырастают ароматными, хрустящими и без горечи. Гибрид не боится холодного лета и активно плодоносит до самых морозов, в том числе в северных регионах.

Описание гибрида

По словам эксперта, речь идет о гибриде "Апрельский F1". Он был выведен российскими селекционерами и допущен к выращиванию в 1977 году. Отлично себя чувствует и в теплице, и на балконе, и на открытой грядке. Схема посадки: 30х70 сантиметров.

Кусты вырастают довольно компактными, не боятся перепадов температур и даже кратковременных заморозков. Поэтому такие огурцы можно выращивать даже в регионах с коротким летом и суровым климатом. Гибрид удивительно устойчив к большинству заболеваний.

Урожайность

Первые зеленцы радуют уже через 45 дней после появления первых росточков. С 1 куста можно с легкостью собрать до 12 килограммов урожая. Огурцы вырастают весом до 210 граммов и в длину до 22 сантиметров, хрустящими, сочными и очень вкусными. Нарастают очень быстро, поэтому важно успевать их собирать. Идеально подходят для летних салатов.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о гибриде "Апрельский F1" только положительные отзывы:

"Выращивала в теплице. Порадовали урожаем раньше остальных. Ароматные и вкусные. Это мой самый любимый гибрид". "Быстро спеет и отличается хорошей урожайностью. Плодоносит до самых морозов. Устойчив к большинству заболеваний. Я использовала такие огурцы и для салатов, и для засолки. Особенно мне понравились порезанные кусочками в заливке для томатов".

