Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками

Опубликовано: 7 февраля 2026 13:02
При выборе семян огурцов для культивирования в открытом грунте и тепличных условиях агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на высокоурожайный сорт "Трюкач", который получил положительные отзывы от всех, кто его выращивал. Данный пучковый гибрид формирует до пяти плодов в каждом узле, обеспечивая обильное плодоношение по всей высоте растения.

"Трюкач" является раннеспелым партенокарпическим гибридом женского типа цветения, не требующим опыления. Первые плоды созревают уже на 40-й день после появления всходов. Растения характеризуются компактным размером, короткими плетями и небольшими листьями, что обеспечивает удобство в уходе.

Плоды представляют собой темно-зеленые зеленцы цилиндрической формы с мелкими шипами. Огурцы крупнобугорчатые, с небольшим количеством шипов, достигают длины 8-10 см и массы до 60 граммов. Плоды отличаются превосходными вкусовыми качествами, отсутствием горечи и пустот. Урожайность данного гибрида превышает 10 кг/м².

Гибрид демонстрирует продолжительный период плодоношения и высокую устойчивость к распространенным заболеваниям, таким как мучнистая роса, вирус огуречной мозаики, пероноспороз и кладоспориоз.

Ранее мы рассказали, как поддерживать тепло в теплице в период межсезонья.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
