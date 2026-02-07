Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое метро рядом с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга?
Какое метро рядом с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 7 февраля 2026 13:10
 Проверено редакцией
вокзал, санкт-петербург
Global Look Press/Serguei Fomine

Финляндский вокзал в Санкт-Петербурге связан со станцией метро «Площадь Ленина» (Кировско-Выборгская линия, красная ветка). Выход из метро расположен прямо в здании вокзала — с левой стороны.

Когда вы выходите из вагона на станции «Площадь Ленина», следуйте по указателям к выходу в город. Буквально через 50 метров окажетесь в просторном вестибюле вокзала — вам даже не придётся выходить на улицу.

Станция «Площадь Ленина» находится между станциями «Чернышевская» и «Выборгская». Изначально станция носила проектное название «Финляндский вокзал».

Исторический штрих

Станция метро «Площадь Ленина» открылась в 1958 году как часть второй очереди ленинградского метрополитена. Её оформление выдержано в стиле сталинского ампира: мраморные колонны, строгие линии, монументальные светильники. Это придаёт станции особый, «парадный» облик, который контрастирует с современным интерьером вокзала, реконструированного в 20000‑х годах.

Так что, если вы оказались у Финляндского вокзала, не спешите сразу бежать к поезду — оглянитесь: здесь каждый уголок хранит историю города, а продуманная инфраструктура сделает вашу поездку максимально удобной.

Автор:
Пономарева Дарина
