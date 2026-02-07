В России нашли закрытый поселок, где с XVII века живут потомки новгородцев - как устроен их быт сейчас

Своими глазами увидеть, как живут потомки новогородцев, оказалось возможным. Историю, похожую на сюжет художественных фильмов, описывает блогер, автор канала «Путешествия со смыслом». Он рассказал, как побывал в поселке, основанном 400 лет назад.

Русское Устье — изолированный поселок в Аллаиховском улусе Якутии на 71° северной широты. Основан в XVII веке потомками новгородцев. Добраться туда можно двумя способами:

Летом: по реке Индигирке на моторной лодке или катере, если навигацию позволяет уровень воды.

Зимой: по официальному зимнику (переправе) по льду Индигирки.

Путь считается одним из наиболее сложных и опасных в Якутии. Температура здесь опускается до -50 градусов, путь занимает сотни километров и требует подготовки в формате экспедиции: полноприводной техники с полным запасом топлива, провизии и аварийного снаряжения.

Такая удаленность и изоляция помогла сохранить местным жителям идентичность и сформировать уникальную этнокультурную сохранность сообщества, именующего себя «индигирщиками».

Происхождение: Сформировались в XVII–XVIII веках из групп русских переселенцев (новгородцев, поморов) и представителей коренных народов (юкагиров, эвенов).

Языковой феномен: Местный говор (диалект) сохранил фонетические и лексические черты русского языка XVI–XVII веков. Является объектом изучения лингвистов.

В поселке сохраняется традиционный хозяйственный уклад, ориентированный на рыболовство и охоту. Есть теплотрасса, но нет центральной канализации. Воду жители добывают изо льда Индигирки. Основные продукты и товары первой необходимости в поселок завозятся сезонно, цены значительно выше средних по России.

К туристам здесь не привыкли. Чтобы установить контакт, нужно время и уважительное отношение к традициям и укладу местных жителей. Блогер отмечает, что уезжать из этого необычного места, где сохранилась «русскость» и язык, на котором говорили еще при Иване Грозном, ему не хотелось.

