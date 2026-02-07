Городовой / Полезное / Ванная без плитки - реально. Решение, которое сэкономит вам десятки тысяч
Ванная без плитки - реально. Решение, которое сэкономит вам десятки тысяч

Опубликовано: 7 февраля 2026 15:17
 Проверено редакцией
Долгое время керамическая плитка считалась безальтернативным решением для ванной комнаты. Однако ее очевидные минусы — ледяная поверхность, трудоемкий монтаж и высокая стоимость дизайнерских коллекций — заставляют искать более практичные варианты. И такая замена уже есть: кварцвиниловая плитка уверенно завоевывает рынок, предлагая неожиданный баланс влагостойкости и тактильного комфорта.

В чем секрет материала?

Основа кварцвиниловой плитки — сочетание кварцевого песка и ПВХ. Благодаря этому составу материал:

  • абсолютно не боится воды (подходит даже для душевой зоны);

  • проще монтируется по сравнению с керамогранитом;

  • обходится дешевле как в закупке, так и в укладке.

Но главное — ее поверхность остается приятно теплой на ощупь, что кардинально отличает кварцвинил от традиционной керамики.

Важные нюансы монтажа

Успех укладки напрямую зависит от подготовки основания. Пол должен быть идеально ровным, сухим, прочным и чистым.

Все дефекты — трещины, стыки, неровности — необходимо зашпаклевать, а затем нанести грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев (с полным высыханием каждого). Пренебрежение этим этапом сведет на нет все преимущества материала.

Технология укладки

Для влажных помещений оптимален метод фиксации на специальный дисперсионный клей для ПВХ‑покрытий:

  1. клей наносят зубчатым шпателем на небольшой участок пола;

  2. выдерживают 10–15 минут для улучшения адгезии;

  3. аккуратно укладывают плитки, плотно стыкуя их без зазоров;

  4. подрезку выполняют строительным ножом с усиленным лезвием.

Результат, который стоит усилий

Правильно уложенный кварцвинил превращается в идеальное покрытие для ванной:

  • сохраняет тепло;

  • не боится влаги;

  • выглядит стильно;

  • служит долгие годы.

Этот материал доказывает: в вопросе отделки ванной не нужно выбирать между комфортом и практичностью, отмечает "Про Город Владимир". Кварцвиниловая плитка объединяет оба качества, избавляя от сложностей монтажа и переплат за дизайнерские коллекции керамики.

Ранее портал «Городовой» сообщал, как без хлопот отремонтировать пластиковую дверь.

