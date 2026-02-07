1 ложка под корень - и фикус Бенджамина пышнее усов тюленя: листья зеленеют на глазах

Фикус Бенджамина зимой испытывает сильный стресс. Это связано с коротким световым днем, сквозняками и сухим воздухом в помещении. Поэтому если зеленый питомец потерял внешний лоск и перестал расти, то не спешите покупать дорогие удобрения. Иногда простое домашнее средство может вернуть растению здоровье и красоту, считает автор канала "Ирина Полянская".
Кофейная гуща для фикуса
Оригинальным, но эффективным средством для подкормки фикуса Бенджамина станет кофейная гуща. Она содержит важные питательные вещества — азот, фосфор и калий, которые способствуют активному росту, наращиванию зелени и укреплению корней растения. Кофе такле стимулирует фотосинтез. Как результат - листья становятся более яркими и плотными.
Важна осторожность
Однако использовать кофейную гущу необходимо правильно. Перед применением ее нужно тщательно высушить, чтобы избежать появления плесени. Хранить лучше в плотно закрытой сухой емкости. Для подкормки достаточно добавлять примерно половину столовой ложки в горшок диаметром около 20 см один раз в месяц. Гущу рекомендуется аккуратно смешивать с верхним слоем почвы. Это не только подпитает фикус, но и улучшит структуру грунта, обеспечив корням лучший доступ воздуха.
Переизбыток
Если же вы случайно положили слишком много кофейной гущи и заметили негативную реакцию растения на подкормку (пожелтение листвы, сильный листопад), то поможет древесная зола. Она нейтрализует кислотность грунта.
Результат, по мнению эксперта, не заставит себя ждать! Уже через пару недель листья станут более насыщенными и блестящими, а сам фикус оживет и возобновит рост.
