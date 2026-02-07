Городовой / Полезное / Гости уже на пороге – а дома ничего к чаю нет? Кефир, +1 ингредиент и 10 минут вашего времени – и ароматный десерт готов
Гости уже на пороге – а дома ничего к чаю нет? Кефир, +1 ингредиент и 10 минут вашего времени – и ароматный десерт готов

Опубликовано: 7 февраля 2026 17:07
Шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева поделилась рецептом маффинов на скорую руку. Замешивание теста по нему у вас займет не больше 10 минут. Главное, чтобы в морозилке у вас были замороженные ягоды – смородина, черника или вишня пойдут на «ура».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • 1 яйцо;
  • замороженные ягоды – 120 г;
  • кефир – 200 г;
  • мука – 190 г;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • сахар – 150 г;
  • разрыхлитель – 2/3 ч. л.;
  • соль – щепотка.

Также нужны формочки для маффинов.

Способ приготовления

Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.

Взбейте яйцо с сахаром, затем влейте кефир и все хорошо перемешайте. Добавьте растительное масло – и вновь перемешайте.

Добавьте в муку разрыхлитель и просейте ее через сито. Просеянную муку добавьте к кефирно-яичной смеси. Посолите и начинайте замешивать тесто – оно должно получить консистенцию густой сметаны.

Возьмите формочки для маффинов и на 2/3 заполните их тестом. Оставшийся объем заполните замороженными ягодами и чуть вдавите их в тесто.

Поместите маффины в духовку на полчаса, остудите и выложите на блюдо.

Ранее на портале "Городовой" был опубликован рецепт вкусных пышек.

