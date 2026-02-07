Гости уже на пороге – а дома ничего к чаю нет? Кефир, +1 ингредиент и 10 минут вашего времени – и ароматный десерт готов

Шеф-редактор портала «Лайфхакер» Алина Лебедева поделилась рецептом маффинов на скорую руку. Замешивание теста по нему у вас займет не больше 10 минут. Главное, чтобы в морозилке у вас были замороженные ягоды – смородина, черника или вишня пойдут на «ура».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- 1 яйцо;
- замороженные ягоды – 120 г;
- кефир – 200 г;
- мука – 190 г;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- сахар – 150 г;
- разрыхлитель – 2/3 ч. л.;
- соль – щепотка.
Также нужны формочки для маффинов.
Способ приготовления
Заранее поставьте духовку разогреваться до 180 °C.
Взбейте яйцо с сахаром, затем влейте кефир и все хорошо перемешайте. Добавьте растительное масло – и вновь перемешайте.
Добавьте в муку разрыхлитель и просейте ее через сито. Просеянную муку добавьте к кефирно-яичной смеси. Посолите и начинайте замешивать тесто – оно должно получить консистенцию густой сметаны.
Возьмите формочки для маффинов и на 2/3 заполните их тестом. Оставшийся объем заполните замороженными ягодами и чуть вдавите их в тесто.
Поместите маффины в духовку на полчаса, остудите и выложите на блюдо.
