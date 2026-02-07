Городовой / Полезное / Взбиваем кефир с майонезом – и через 15 минут гора вкусных пышек готова: у домашних только за ушами пищит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Голубой купол над Охтой: новый храм одобрен для Синопской набережной Город
Школьный промах и молчание соцзащиты: СК возбудил дело после гибели мальчика в Петербурге Город
Урожай собираю уже в июне: сажаю картофель строго по этому принципу – молодые клубни гребу тележками Полезное
От шин до чистых улиц: как Петербург победит несанкционированные отходы Город
Не картофель, а восторг ленивого дачника: выдает по 40 клубней с 1 куста даже в сырое лето – ни окучивания, ни хлопот Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Взбиваем кефир с майонезом – и через 15 минут гора вкусных пышек готова: у домашних только за ушами пищит

Опубликовано: 7 февраля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Взбиваем кефир с майонезом – и через 15 минут гора вкусных пышек готова: у домашних только за ушами пищит
Взбиваем кефир с майонезом – и через 15 минут гора вкусных пышек готова: у домашних только за ушами пищит
Legion-Media

Автор Дзен-канала "Восточный вкус" (18+) поделилась рецептом воздушных и вкусных пышек к чаю. Готовятся довольно быстро и просто. Получаются мягче пуха и нежнее облака, просто тают во рту. Идеально подойдут для чаепития. У домашних будет только за ушами пищать от удовольствия.

Что потребуется:

  • теплый кефир – 300 миллилитров;
  • майонез – 2 столовые ложки;
  • сахар – 2 столовые ложки;
  • соль – 1 чайная ложка или по вкусу;
  • яйцо – 1 шт.;
  • ванилин – 5 граммов;
  • мука – 350 граммов;
  • сода – 1 чайная ложка.

Как приготовить:

В первую очередь наливаем в глубокую миску теплый кефир, добавляем майонез, сахар, соль, яйцо и все взбиваем венчиком до однородности и появления пены.

Просеиваем муку и вводим ее в кефирно-яичную смесь. Замешиваем тесто венчиком, добавляем соду и снова все перемешиваем до однородности.

Разогреваем сковороду с большим количеством подсолнечного масла. Перекладываем тесто в кулинарный пакет. Можно использовать и обычный, но тогда на его кончике придется проделать отверстие.

Отсадить пышки на сковороду при помощи пакета. Обжарить под закрытой крышкой с одной стороны до золотистости. Пышки заметно поднимутся. Затем их нужно перевернуть и обжарить уже без крышки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушли излишки жира. Подать пышки к чаю со сметаной или джемом.

Ранее мы сообщали, как пожарить ленивые пирожки с картофелем.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью