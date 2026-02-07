Взбиваем кефир с майонезом – и через 15 минут гора вкусных пышек готова: у домашних только за ушами пищит

Автор Дзен-канала "Восточный вкус" (18+) поделилась рецептом воздушных и вкусных пышек к чаю. Готовятся довольно быстро и просто. Получаются мягче пуха и нежнее облака, просто тают во рту. Идеально подойдут для чаепития. У домашних будет только за ушами пищать от удовольствия.
Что потребуется:
- теплый кефир – 300 миллилитров;
- майонез – 2 столовые ложки;
- сахар – 2 столовые ложки;
- соль – 1 чайная ложка или по вкусу;
- яйцо – 1 шт.;
- ванилин – 5 граммов;
- мука – 350 граммов;
- сода – 1 чайная ложка.
Как приготовить:
В первую очередь наливаем в глубокую миску теплый кефир, добавляем майонез, сахар, соль, яйцо и все взбиваем венчиком до однородности и появления пены.
Просеиваем муку и вводим ее в кефирно-яичную смесь. Замешиваем тесто венчиком, добавляем соду и снова все перемешиваем до однородности.
Разогреваем сковороду с большим количеством подсолнечного масла. Перекладываем тесто в кулинарный пакет. Можно использовать и обычный, но тогда на его кончике придется проделать отверстие.
Отсадить пышки на сковороду при помощи пакета. Обжарить под закрытой крышкой с одной стороны до золотистости. Пышки заметно поднимутся. Затем их нужно перевернуть и обжарить уже без крышки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушли излишки жира. Подать пышки к чаю со сметаной или джемом.
