Ленивые пирожки с картофелем: нежные, вкусные и мягкие, как пух – улетают со стола за 1 минуту

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась рецептом ленивых пирожков с картофелем. Готовятся довольно быстро и просто, без особой возни с тестом и лепкой. При этом получаются очень мягкими, пышными и вкусными. Секрет успеха – в картофельном отваре, который делает тесто воздушным. В результате выпечка долго не черствеет.

Что потребуется:

мука – 0,5 кг;

яйцо – 1 шт.;

сухие или сырые дрожжи – 10 или 20 граммов;

подсолнечное масло – 3 столовые ложки;

теплый картофельный отвар – 1 стакан;

сахар – 1 столовая ложка;

соль – 1 чайная ложка;

картофель – 400 граммов.

Как приготовить:

Сперва нужно очистить картофель, отправить его в кастрюлю, залить водой и сварить до готовности. Отвар слить в отдельную емкость: он пригодится. Картофель пюрировать. Влить 1 стакан теплого картофельного отвара. Всыпать соль, сахар, добавить подсолнечное масло и яйцо. Перемешать.

Всыпать дрожжи и снова размешать. Муку просеять и добавить к картофельной смеси. Замесить тесто. Отправить его в кастрюлю, закрыть крышкой и оставить для подъема на 1 час. Как только тесто поднимется, его следует переложить на стол и обмять.

Разделить тесто на 18 частей по 60 граммов каждая. Сформировать колобочек, раскатать его в небольшую лепешку и проделать в середине отверстие. Заготовка готова. Так слепить все пирожки. Если тесто липнет к рукам, то его можно припылить мукой.

Разогреть в сковороде подсолнечное масло и обжарить пирожки до золотистости. Жарятся они быстро, примерно по полторы минуты с каждой стороны. Подать к столу.

