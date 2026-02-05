Замочили семена в этом соке – и ростки проклюнутся мощнее баобаба: не средство, а живительный эликсир

Новости по теме

Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

Перейти

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

Из 100500 сортов сажаю 1 – и горя не знаю: плоды шпарит как ненормальный, томаты по 300 гр. и слаще меда

Перейти

Вымыла пол соленой водой - и ахнула: что заметила моя семья на следующий день

Перейти

Алкоголь или халатность? Митянина разберет трагедию петербургской семьи

Перейти