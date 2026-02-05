Замочили семена в этом соке – и ростки проклюнутся мощнее баобаба: не средство, а живительный эликсир

Томаты, о которых пойдет речь, относятся к требовательным, поэтому крайне важно обеспечить им надлежащий уход уже на стадии посева. В процессе посева семенной материал нуждается в правильной обработке, однако не все садоводы осведомлены о необходимых процедурах.
На начальном этапе семена подлежат дезинфекции. Для этого можно использовать раствор марганцовки, перекись водорода или аналогичные дезинфицирующие средства. Далее следует важный этап проращивания, для которого потребуются два ключевых компонента.
Речь идет о талой воде и соке алоэ. Смешайте компоненты в пропорции 1:1, поместите семена томатов в полученную жидкость и оставьте на 8 часов.
После набухания семенной материал необходимо немедленно высевать в грунт, поэтому заблаговременно подготовьте емкости и грунт. Обратите внимание, что избыточное пребывание в соке алоэ может негативно сказаться на семенах.
В случае истечения срока годности семян допускается использование неразбавленного сока алоэ. Это позволит усилить стимулирующий эффект, способствуя быстрому прорастанию даже такого материала.
