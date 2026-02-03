Вкуснее и ароматнее лесной: посейте в феврале землянику – уже в июне обалдеете от обилия ягод

Земляника является ценной и ароматной ягодой, традиционно ассоциирующейся с началом летнего сезона в лесных массивах. К сожалению, период ее плодоношения ограничен, что приводит к быстрому завершению сбора урожая.

В связи с этим, агроном Ксения Давыдова рекомендует рассмотреть в качестве альтернативы садовую землянику, популярность которой стабильно растет. В отличие от дикорастущих сортов, садовая земляника обеспечивает непрерывное плодоношение на протяжении всего летнего периода, вплоть до наступления первых заморозков.

Ее культивирование не представляет значительных сложностей, а продукты переработки, такие как варенье, отличаются превосходными вкусовыми качествами.

Для получения урожая уже в июне, посев земляники следует производить в феврале. В качестве емкости рекомендуется использовать небольшой прямоугольный контейнер. В него помещается субстрат, который затем увлажняется, после чего производится посев семян. Семена можно слегка присыпать тонким слоем субстрата или оставить на поверхности. Крайне важно обеспечить укрытие будущей рассады пленкой и создать оптимальные условия освещения.

Всходы обычно появляются через две недели. Для предотвращения повреждения нежных ростков полив следует осуществлять исключительно методом опрыскивания. После появления первых настоящих листьев рекомендуется провести аккуратное окучивание молодых растений.

Посадка земляники в открытый грунт осуществляется после того, как минует угроза ночных заморозков. Растения отличаются неприхотливостью в уходе, который, как правило, ограничивается поливом и прополкой.

Плодоношение начинается уже в начале июня. Вкусовые качества ягод схожи с дикорастущей земляникой.

Ранее мы рассказали, как размножить фиалку при помощи листа.