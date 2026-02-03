Когда подорожали платные парковки в Санкт-Петербурге?

Тарифы на платную парковку в Санкт-Петербурге последний раз менялись 15 октября 2025 года. С этого времени в городе ввели дифференцированные тарифы, которые зависят от загруженности парковочной зоны. Это решение было принято для разрядки центральных районов и оптимизации транспортных потоков.

Как работает новая система?

Улицы в четырёх районах (Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском) разделили на четыре тарифные зоны в зависимости от степени загруженности. Стоимость парковки теперь варьируется:

для категорий А (мотоциклы с двигателями объёмом 125 куб. см и максимальной мощностью свыше 11 кВт) и М (мототранспорт с объёмом двигателя до 50 куб. см) — от 50 до 180 рублей в час;

для категории В — от 100 до 360 рублей в час;

для остальных категорий — от 200 до 720 рублей в час.

Со второго часа доступна поминутная оплата. Её стоимость также зависит от загруженности: например, для категории В это от 1,67 до 6 рублей в минуту.

При этом правила оплаты и бесплатное время пользования (с 20:01 до 07:59) не изменились. Оплатить парковку можно через мобильное приложение «Парковки России», по SMS на номер 3065, в приложении «Парковки Санкт‑Петербурга», через личный кабинет parking.spb.ru, в паркоматах, банкоматах и онлайн-кабинетах Сбера и ВТБ.

Почему повысили тарифы?

По данным комитета по транспорту, тарифы формировались на основе карты загруженности центральных улиц. Максимальная цена установлена для самых востребованных дорог, а для наименее загруженных сохранён тариф 100 рублей за час.