Где в Невском районе Санкт-Петербурга есть катки?

Невский район Санкт‑Петербурга радует любителей зимнего спорта несколькими площадками для катания на коньках. Каждая из них по‑своему уникальна — от крытых круглогодичных катков до уютных уличных локаций.

«Айс Град»: каток, который не боится ни снега, ни жары

В парке имени И. В. Бабушкина, на проспекте Обуховской Обороны, 149Х, расположился крытый каток «Айс Град». Его главное преимущество — работа круглый год, независимо от погоды.

Каток открыт ежедневно с 10:30 до 05:30, но важно заранее свериться с расписанием: иногда проходят закрытые тренировки фигуристов и хоккеистов.

Стоимость варьируется в зависимости от времени и оборудования. Если у вас свои коньки, час катания обойдётся в 550 рублей для взрослых и 450 рублей для детей до 12 лет. Прокат коньков увеличит цену: взрослым — 850 рублей, детям — 650 рублей в час. Особая опция — ночные катания с 23:30 до 05:30: со своими коньками — 750 рублей за всю ночь, с прокатом — 1050 рублей.

Вместимость катка — 80 человек, поэтому лучше приходить заранее в пиковые часы.

Уличные катки: дух зимнего Петербурга

Помимо «Айс Града», в Невском районе зимой открываются и уличные катки. Они появляются в парках и на общественных пространствах, когда устанавливается стабильная минусовая температура.

Один из популярных вариантов — каток в парке им. И. В. Бабушкина (рядом с «Айс Градом»). Это классическая ледовая площадка под открытым небом, где можно почувствовать настоящую зиму.

Ещё одна локация — каток у культурно‑досугового центра «Троицкий» (ул. Обуховской Обороны, 223). Здесь часто проводят праздничные мероприятия, тематические вечера и мастер‑классы для детей.

