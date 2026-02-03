Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие станции метро в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит Полезное
Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец Город
Какие гостиницы есть рядом с аэропортом Пулково? Вопросы о Петербурге
Стоит ли подключать домашний телефон обратно - 5 аргументов "за" в эпоху смартфонов Полезное
Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие станции метро в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 3 февраля 2026 17:05
 Проверено редакцией
метро, питер, эскалатор
Какие станции метро в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга расположены 7 станций метро, которые обслуживают несколько линий подземки. Они обеспечивают транспортную доступность одного из центральных районов города, где сосредоточены исторические достопримечательности, театры и другие значимые объекты.

На Кировско-Выборгской линии (линия 1) расположены станции «Пушкинская», «Технологический институт» и «Балтийская».

На Московско-Петроградской линии (линия 2) — «Сенная площадь», «Технологический институт» (совпадает с линией 1) и «Фрунзенская».

На Фрунзенско-Приморской линии (линия 5) — «Садовая» и «Звенигородская».

Также на Лахтинско-Правобережной линии (линия 3) в Адмиралтейском районе после завершения строительства будет располагаться станция «Театральная».

Интересные факты

  • Самая глубокая станция метро в России — «Адмиралтейская» (86 м) — находится рядом с Адмиралтейским районом, но относится к Центральному. Её строительство длилось более 14 лет. Станция оформлена в морской тематике: на торцах залов расположены мозаики «Основание Адмиралтейства» и «Нева», а двери украшены решётками с якорями.
  • «Технологический институт» — единственная станция, которая фигурирует в списках двух линий (1 и 2). Это позволяет делать пересадки между Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линиями.
  • «Садовая» — уникальная станция, у которой нет наземного вестибюля. Пассажиры попадают на неё через подземный переход с четырьмя лестничными выходами на Сенной площади.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью