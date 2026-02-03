Какие станции метро в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга?

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга расположены 7 станций метро, которые обслуживают несколько линий подземки. Они обеспечивают транспортную доступность одного из центральных районов города, где сосредоточены исторические достопримечательности, театры и другие значимые объекты.
На Кировско-Выборгской линии (линия 1) расположены станции «Пушкинская», «Технологический институт» и «Балтийская».
На Московско-Петроградской линии (линия 2) — «Сенная площадь», «Технологический институт» (совпадает с линией 1) и «Фрунзенская».
На Фрунзенско-Приморской линии (линия 5) — «Садовая» и «Звенигородская».
Также на Лахтинско-Правобережной линии (линия 3) в Адмиралтейском районе после завершения строительства будет располагаться станция «Театральная».
Интересные факты
- Самая глубокая станция метро в России — «Адмиралтейская» (86 м) — находится рядом с Адмиралтейским районом, но относится к Центральному. Её строительство длилось более 14 лет. Станция оформлена в морской тематике: на торцах залов расположены мозаики «Основание Адмиралтейства» и «Нева», а двери украшены решётками с якорями.
- «Технологический институт» — единственная станция, которая фигурирует в списках двух линий (1 и 2). Это позволяет делать пересадки между Кировско-Выборгской и Московско-Петроградской линиями.
- «Садовая» — уникальная станция, у которой нет наземного вестибюля. Пассажиры попадают на неё через подземный переход с четырьмя лестничными выходами на Сенной площади.