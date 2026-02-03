Стоит ли подключать домашний телефон обратно - 5 аргументов "за" в эпоху смартфонов

Еще 20 лет назад в каждой квартире обязательно был домашний телефон. Люди набирали номер диском, ждали гудка и перезванивали, если на том конце провода обрывалась связь. Сейчас смартфоны вытеснили стационарные аппараты.
Однако интерес к домашним телефонам снова начинает расти - медленно, но верно. Автор канала "Блог системного администратора" Игорь Позняев назвал пять убедительных причин пересмотреть свое отношение к «устаревшему» устройству.
Экономия на звонках
Если вы регулярно звоните в организации или знакомым по стационарным номерам, проводная связь может оказаться выгоднее мобильной. Многие операторы предлагают:
- безлимитные пакеты на звонки внутри региона;
- тарифы с фиксированным количеством минут;
- скидки при подключении дополнительных услуг.
Стоимость зависит от провайдера и выбранного плана, но в большинстве случаев экономия очевидна.
Стабильное качество связи
Смартфон не всегда работает стабильно. Бывает, что качество связи оставляет желать лучшего. Причина кроется в особенностях сотовой связи и помехах от других устройств. У домашнего телефона таких проблем нет. Однако преимущество сохранится только в том случае, если оба абонента используют проводные телефоны.
Гибкие тарифные планы
Современные провайдеры объединяют услуги в выгодные пакеты. Например, есть тариф за 790 рублей в месяц. В него входят:
- 100 минут на стационарные номера;
- 100 минут на мобильные;
- безлимитный интернет;
- 10 ГБ мобильного трафика.
Энергонезависимость в критических ситуациях
Главное преимущество домашнего телефона линий — работа без электричества. Он продолжит функционировать, если используются медные провода и отсутствует зависимость от Wi-Fi.
Безопасность и уют
Домашний телефон создает особый формат общения. Кроме того, аппарат всегда находится на своем месте и не нуждается в зарядке, а с его помощью проще дозвониться в экстренные службы. Еще один плюс - на домашний телефон гораздо реже поступают спам-звонки.
Ранее "Городовой" рассказал, какие сообщения нельзя хранить в телефоне.