Стоит ли подключать домашний телефон обратно - 5 аргументов "за" в эпоху смартфонов
Стоит ли подключать домашний телефон обратно - 5 аргументов "за" в эпоху смартфонов

Опубликовано: 3 февраля 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media

Еще 20 лет назад в каждой квартире обязательно был домашний телефон. Люди набирали номер диском, ждали гудка и перезванивали, если на том конце провода обрывалась связь. Сейчас смартфоны вытеснили стационарные аппараты.

Однако интерес к домашним телефонам снова начинает расти - медленно, но верно. Автор канала "Блог системного администратора" Игорь Позняев назвал пять убедительных причин пересмотреть свое отношение к «устаревшему» устройству.

Экономия на звонках
Если вы регулярно звоните в организации или знакомым по стационарным номерам, проводная связь может оказаться выгоднее мобильной. Многие операторы предлагают:

  • безлимитные пакеты на звонки внутри региона;
  • тарифы с фиксированным количеством минут;
  • скидки при подключении дополнительных услуг.

Стоимость зависит от провайдера и выбранного плана, но в большинстве случаев экономия очевидна.

Стабильное качество связи
Смартфон не всегда работает стабильно. Бывает, что качество связи оставляет желать лучшего. Причина кроется в особенностях сотовой связи и помехах от других устройств. У домашнего телефона таких проблем нет. Однако преимущество сохранится только в том случае, если оба абонента используют проводные телефоны.

Гибкие тарифные планы
Современные провайдеры объединяют услуги в выгодные пакеты. Например, есть тариф за 790 рублей в месяц. В него входят:

  • 100 минут на стационарные номера;
  • 100 минут на мобильные;
  • безлимитный интернет;
  • 10 ГБ мобильного трафика.

Энергонезависимость в критических ситуациях
Главное преимущество домашнего телефона линий — работа без электричества. Он продолжит функционировать, если используются медные провода и отсутствует зависимость от Wi-Fi.

Безопасность и уют
Домашний телефон создает особый формат общения. Кроме того, аппарат всегда находится на своем месте и не нуждается в зарядке, а с его помощью проще дозвониться в экстренные службы. Еще один плюс - на домашний телефон гораздо реже поступают спам-звонки.

Ранее "Городовой" рассказал, какие сообщения нельзя хранить в телефоне.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
