Прочитали - тут же удалите: эти сообщения нельзя хранить в телефоне - совет эксперта по кибербезопасности

Удобно хранить важную информацию в смартфоне. Но то, что нужно владельцу, может пригодиться и мошенникам. Цифровая безопасность не терпит беспечности. Чтобы защитить свои деньги, личные данные и спокойствие, стоит регулярно чистить телефон от пяти типов сообщений, напоминает Pedant.

Размышляя над тем, что удалить из телефона, представьте: что будет, если телефон окажется в чужих руках. Никогда не храните то, что может открыть доступ к вашей жизни. А именно:

Данные для входа от любых важных сервисов — интернет-банка, «Госуслуг», почты или социальных сетей. Даже если они приходят вам для напоминания, удаляйте их сразу после использования. Личные документы: фотографии или текстовые сообщения с паспортными данными, номером СНИЛС, ИНН, адресом, номером водительского удостоверения. Такая информация — золотая жила для оформления кредитов или других махинаций на ваше имя. Банковские реквизиты: сообщения с полным номером карты, CVV-кодом (три цифры на обороте) и ПИН-кодом. Даже если карта лежит в кошельке, эти цифры дают доступ к деньгам на ней через интернет. СМС от банка с информацией о балансе и переводах. Хотя они кажутся безобидными, они рисуют для вора полную картину: сколько у вас денег и куда они обычно уходят. Это помогает злоумышленникам планировать свои действия.

Эксперты по цифровой безопасности советуют завести привычку: получили важное смс, использовали информацию — сразу удаляйте. Для хранения паролей и важных записей используйте не заметки в телефоне, а специальную программу-менеджер паролей, блокнот дома или просто хорошую память. А если вам нужно освободить память телефона, ничего не удаляя, воспользуйтесь советами экспертов.

А для защиты своего телефона используйте экранный пароль (графический ключ или цифровой код).

