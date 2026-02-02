Положил иголку на рельс — поезд ушел под откос: проверяем популярный миф — что произойдет на самом деле

Вокруг поездов всегда ходило множество слухов, мифов и суеверий. Иногда они звучат настолько убедительно, что люди даже не решаются их проверить на практике.

Один из самых известных мифов связан с обычной швейной иголкой. Говорят, что если положить ее на рельсы перед приближающимся поездом, это может привести к катастрофе.

Легенда и ее логика

Считается, что рельс с иголкой лопнет под колесами состава, а поезд потеряет управление и пойдет под откос. В интернете активно обсуждают этот сценарий и даже выстраивают «доказательную базу».

Некоторые утверждают, что иголка каленая, поэтому ее невозможно сломать вдоль. При этом рельс якобы обладает повышенной хрупкостью. В таком случае игла, по мнению сторонников мифа, сработает как клин и расколет рельс.

Материал и структура рельса

Рельсы на российских железных дорогах изготавливают из углеродистой стали марки К76. Этот материал состоит из двух слоев: поверхностный и внутренний. Первый слой более твердый, а второй - упругий. Такое сочетание делает рельс одновременно износостойким и устойчивым к разрушению.

"Сломать рельс, разумеется, можно, чем и занимаются на заводах, проверяя партию, вот только делается это совсем не иголками", - объяснил автор блога "ПОД СТУК".

Что происходит при движении поезда

В это время рельс действительно немного деформируется и прогибается под весом вагонов, но возвращается в исходное состояние. Это доказывает, что рельс не хрупкий, а упругий.

Единственное, что может произойти, если положить иголку на рельс, - ее отбросит после прохождения пары вагонов. Возможно, на рельсе останется едва заметный след, но даже от простой монеты он будет больше.

Следовательно, миф о «разрушительно иголке» не имеет физического обоснования и противоречит свойствам современных железнодорожных рельсов.

