Городовой / Полезное / Эти продукты в поезд брать нельзя: из-за них закрывают туалеты у перрона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Заправки под прицелом ФАС: проверят цены на продукты первой нужды Город
Врач раскрыл секрет: как высыпаться в нон-стоп ритме и супер-восстанавливаться Город
Часовая сенсация: сколько минимум заплатят за один час труда в России – готовятся перемены Город
Почему февраль пощадит трудяг: в какую неделю россияне будут работать всего четыре дня? Город
РЖД затеяли хитрую игру с ценами: что подорожает, а на чём теперь можно сэкономить? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Россия
Категории
Общество Спорт Полезное

Эти продукты в поезд брать нельзя: из-за них закрывают туалеты у перрона

Опубликовано: 16 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
еда в поезде
Эти продукты в поезд брать нельзя: из-за них закрывают туалеты у перрона
Фото: Городовой.ру

Упаковывать еду для поезда в фольгу — популярный, но опасный выбор. Специалист по пищевой безопасности Закари Картрайт объясняет, что алюминиевая фольга не обеспечивает герметичности и не защищает продукты от бактерий.

«Цель использования герметичных контейнеров с крышками — ограничить доступ кислорода, который способствует размножению патогенов», — поясняет учёный.

К опасным микроорганизмам относятся стафилококк, бациллы, а также возбудители ботулизма и листериоза, чьи токсины вызывают тяжёлые отравления. Фольга же не создаёт барьера, позволяя микробам проникать к пище.

Кроме того, алюминий вступает в реакцию с кислыми или солёными продуктами, например с томатным соусом, и может попадать в организм.

Регулярное потребление алюминия связывают с риском нейротоксических нарушений и повреждений внутренних органов. Поэтому для дороги безопаснее использовать пластиковые контейнеры с крышками или пищевую плёнку.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью