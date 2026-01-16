Эти продукты в поезд брать нельзя: из-за них закрывают туалеты у перрона

Упаковывать еду для поезда в фольгу — популярный, но опасный выбор. Специалист по пищевой безопасности Закари Картрайт объясняет, что алюминиевая фольга не обеспечивает герметичности и не защищает продукты от бактерий.
«Цель использования герметичных контейнеров с крышками — ограничить доступ кислорода, который способствует размножению патогенов», — поясняет учёный.
К опасным микроорганизмам относятся стафилококк, бациллы, а также возбудители ботулизма и листериоза, чьи токсины вызывают тяжёлые отравления. Фольга же не создаёт барьера, позволяя микробам проникать к пище.
Кроме того, алюминий вступает в реакцию с кислыми или солёными продуктами, например с томатным соусом, и может попадать в организм.
Регулярное потребление алюминия связывают с риском нейротоксических нарушений и повреждений внутренних органов. Поэтому для дороги безопаснее использовать пластиковые контейнеры с крышками или пищевую плёнку.