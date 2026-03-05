Сколько дней отдыхаем в честь 8 Марта и будет ли в пятницу сокращенный рабочий день - разъяснения

Как работаем и отдыхаем на 8 Марта

Чем ближе к концу недели, тем больше запросов о том, как будем работать и отдыхать на 8 марта. Традиционно в честь Международного женского дня у россиян, работающих по пятидневке, будет еще один выходной, гарантированный Трудовым кодексом. В текущем году праздник приходится на воскресенье — и без того выходной день, поэтому отдых переносится на следующий день.

Согласно производственному календарю на 2026 год отдыхать россияне будут три дня подряд: с 7 марта по 9 марта включительно. Первый рабочий день — 10 марта, вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя окажется четырехдневной.

Всего в марте 31 день, из них рабочих — 21.

Что касается вопроса, будет или нет сокращен рабочий день в пятницу, 6 марта, то, к сожалению трудящихся, уйти домой пораньше не получится. Рабочее время по ТК сокращается только в день, непосредственно предшествующий празднику.

Как выходные отразятся на зарплате

Для работников, которые получают оклад, длинные выходные никак не повлияют на зарплату — они получат полную сумму за месяц при условии, что отработали все рабочие дни по служебному расписанию.

Для тех, кто работает сдельно или имеет почасовую оплату, за работу в праздник (и 8 Марта не исключение) полагается оплата в удвоенном размере (исключение - работа посменно, когда рабочий день выпал на праздник по графику).

Вызов на работу в выходной или праздничный день (7–9 марта) должен быть компенсирован днем отдыха или оплатой в двойном размере.

Но большинству россиян первый весенний месяц все же подарит мини-каникулы, которые можно провести с пользой и удовольствием.

Ранее Городовой рассказал, куда поехать в России с подругами для идеального девичника.