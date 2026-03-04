Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай

Домашняя выпечка необязательно должна быть сложной и долгой в приготовлении. Пример тому – быстрые лепешки с сыром: на их готовку у вас уйдут считанные минуты. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- мука – 350 г;
- сливочное масло – 40 г;
- разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- кипяток – 250 мл;
- сыр;
- зеленый лук.
Вместо сливочного масла подойдет и растительное, но первое предпочтительнее.
Способ приготовления
Возьмите глубокую емкость и заполните ее кипятком, посолите и добавьте просеянную муку. Затем всыпьте разрыхлитель и растопленное сливочное масло. Начинайте замешивать тесто – оно должно быть эластичным и при этом нежным.
Оставьте тесто на 5 минут и приготовьте начинку. Натрите сыр, мелко порубите зелень и все перемешайте.
Сделайте из теста несколько пластов и раскатайте каждый из них потоньше. По поверхности распределите начинку, а затем сверните конвертиком.
Разогрейте сковороду, выложите на нее лепешки и обжаривайте до золотистой корочкой. Сверху лепешки нужно смазывать сливочным маслом.
