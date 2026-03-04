Городовой / Полезное / Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход Вопросы о Петербурге
Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно Полезное
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия Город
Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть Полезное
В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай

Опубликовано: 4 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай
Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай
Legion-Media
Как быстро и без усилий приготовить лепешки с сыром

Домашняя выпечка необязательно должна быть сложной и долгой в приготовлении. Пример тому – быстрые лепешки с сыром: на их готовку у вас уйдут считанные минуты. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • мука – 350 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • разрыхлитель теста – 0,5 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • кипяток – 250 мл;
  • сыр;
  • зеленый лук.

Вместо сливочного масла подойдет и растительное, но первое предпочтительнее.

Способ приготовления

Возьмите глубокую емкость и заполните ее кипятком, посолите и добавьте просеянную муку. Затем всыпьте разрыхлитель и растопленное сливочное масло. Начинайте замешивать тесто – оно должно быть эластичным и при этом нежным.

Оставьте тесто на 5 минут и приготовьте начинку. Натрите сыр, мелко порубите зелень и все перемешайте.

Сделайте из теста несколько пластов и раскатайте каждый из них потоньше. По поверхности распределите начинку, а затем сверните конвертиком.

Разогрейте сковороду, выложите на нее лепешки и обжаривайте до золотистой корочкой. Сверху лепешки нужно смазывать сливочным маслом.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить горячий шоколад.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью