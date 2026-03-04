Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть

Посёлок Пуйккола, расположенный в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии, находится всего в 20 минутах езды от российско-финской границы. На протяжении многих веков это поселение было центром значимых исторических событий.
Первое упоминание о поселении датируется более чем 500 годами назад, когда оно входило в состав Иломантсинского прихода. В 1819 году император Александр I посетил Пялкъярви во время объезда северных губерний, отклонившись от основного маршрута при возвращении из Архангельска в столицу. В 1839 году в посёлке побывал известный финский путешественник и создатель карело-финского эпоса «Калевала» Элиас Лённрот.
В настоящее время Пуйккола представляет собой небольшую деревню с населением около 400 человек.
У туристов Пуйккола вызывает интерес из-за уникального объекта – Каменного сада, созданного местным жителем Ахоненом Борисом Степановичем.
На протяжении многих лет он собирает коллекцию, пополняя её и по сей день.
В экспозиции представлены карельский гранит и мрамор, аметист и ставролит, а также множество других образцов. А каменный лабиринт представляет интерес как для детей, так и для взрослых.
Загляните в Пуйкколу во время путешествия по Карелии – поселок оставит в вашей душе теплые воспоминания.
