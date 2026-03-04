Городовой / Полезное / Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход Вопросы о Петербурге
Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно Полезное
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия Город
Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай Полезное
В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть

Опубликовано: 4 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть
Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть
Городовой ру
Обязательно побывайте в этом поселке во время путешествия по Карелии

Посёлок Пуйккола, расположенный в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии, находится всего в 20 минутах езды от российско-финской границы. На протяжении многих веков это поселение было центром значимых исторических событий.

Первое упоминание о поселении датируется более чем 500 годами назад, когда оно входило в состав Иломантсинского прихода. В 1819 году император Александр I посетил Пялкъярви во время объезда северных губерний, отклонившись от основного маршрута при возвращении из Архангельска в столицу. В 1839 году в посёлке побывал известный финский путешественник и создатель карело-финского эпоса «Калевала» Элиас Лённрот.

В настоящее время Пуйккола представляет собой небольшую деревню с населением около 400 человек.

У туристов Пуйккола вызывает интерес из-за уникального объекта – Каменного сада, созданного местным жителем Ахоненом Борисом Степановичем.

На протяжении многих лет он собирает коллекцию, пополняя её и по сей день.

В экспозиции представлены карельский гранит и мрамор, аметист и ставролит, а также множество других образцов. А каменный лабиринт представляет интерес как для детей, так и для взрослых.

Загляните в Пуйкколу во время путешествия по Карелии – поселок оставит в вашей душе теплые воспоминания.

Ранее мы рассказали, как живут и работают коты Эрмитажа.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью