В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера

В Песочном Ленинградской области достроили шестиэтажный паркинг для пациентов и сотрудников онкокластера. 4 марта его официально разрешили ввести в эксплуатацию.
Отдельная автостоянка рассчитана на 300 машин. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Проект имеет большую социальную ценность. Долгое время посетители и работники Центра имени Петрова и соседнего Онкоцентра имени Напалкова сталкивались с острым дефицитом парковочных мест у зданий кластера, подчеркнул Беглов.
Площадь стоянки превышает 8000 кв. м. Автомобили смогут подниматься по этажам по двум прямым рампам.
Мэр отметил, что паркинг станет очень востребованным: в онкоцентре имени Напалкова расширили объемы высокотехнологичной помощи, а также запустили роботизированную систему для операций.