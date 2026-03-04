Городовой / Город / В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход Вопросы о Петербурге
Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно Полезное
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия Город
Быстрые лепешки с сыром – подойдут и в пир, и в мир: 5 минут – и ароматная выпечка так и манит на чай Полезное
Крошечный поселок на границе с Финляндией: 500 лет истории и каменный сад – что посмотреть Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера

Опубликовано: 4 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера
В Песочном открыли «небесный» паркинг на 300 машин для онкокластера
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
На протяжении долгого времени пациенты и персонал Центров испытывали серьезные трудности при парковке.

В Песочном Ленинградской области достроили шестиэтажный паркинг для пациентов и сотрудников онкокластера. 4 марта его официально разрешили ввести в эксплуатацию.

Отдельная автостоянка рассчитана на 300 машин. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Проект имеет большую социальную ценность. Долгое время посетители и работники Центра имени Петрова и соседнего Онкоцентра имени Напалкова сталкивались с острым дефицитом парковочных мест у зданий кластера, подчеркнул Беглов.

Площадь стоянки превышает 8000 кв. м. Автомобили смогут подниматься по этажам по двум прямым рампам.

Мэр отметил, что паркинг станет очень востребованным: в онкоцентре имени Напалкова расширили объемы высокотехнологичной помощи, а также запустили роботизированную систему для операций.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью