Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно

Новости по теме

Котлеты без яйца и лука: поварская хитрость помогает готовить блюдо со взрывным вкусом

Перейти

Ни сухарей, ни муки: друг шеф-повар панирует котлеты по особому рецепту - хрустит сильнее безе, мясо выходит сочнейшее

Перейти

Первым — лук или картофель? С какого слоя начать собирать «Селедку под шубой»

Перейти

Лук, картофель и свекла: что еще пора сажать в мае на петербургских дачах

Перейти

Смешиваю муку с сыром – и закуска на миллион готова: хрустящая и очень вкусная – справится даже ребенок

Перейти