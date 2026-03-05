Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась рецептом постных овсяных котлет, которые готовятся быстро и просто, буквально за 15-20 минут. Получаются нежными, сочными и вкусными. Разлетаются со стола моментально. О мясе никто и не вспоминает. Удачный вариант для ужина.
Что потребуется:
- овсяные хлопья – 300 граммов;
- кипяток – 300 миллилитров;
- картофель – 250-300 граммов или 2 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- зубчик чеснока – 2 шт.;
- любой бульонный кубик – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- подсолнечное масло – для жарки;
- мука или панировочные сухари – для обваливания котлет.
Как приготовить:
В первую очередь нужно растворить в крутом кипятке бульонный кубик и залить овсяные хлопья. Очистить картофель и отварить его до полуготовности. Натереть на мелкой терке.
Лук очистить, мелко нарезать и обжарить в сковороде с подсолнечным маслом до золотистости. Пропустить чеснок через пресс. Смешать все с тертым картофелем. Добавить разбухший геркулес и все перемешать. Посолить, поперчить по вкусу. Если фарш получился густым, то можно добавить чуть-чуть воды.
Влажными руками сформировать котлеты, обвалять их в муке или в панировочных сухарях и обжарить на сковороде с подсолнечным маслом до аппетитной корочки. Подать к столу.
Полезные советы:
- Геркулесу нужно время разбухнуть: буквально 10-15 минут, пока варится картофель.
- Овсянка может впитывать воду по-разному. Если смесь чересчур густая, то лучше добавить 1-2 столовые ложки воды, а если суховатая, то дать постоять еще пару минут или всыпать немного хлопьев.
- Чеснок лучше добавлять в фарш перед самым формированием котлет. Так они получатся более ароматными.
- Жарить котлеты лучше на среднем или малом огне: так они успеют прогреться и закрепиться.
- Если не хочется добавлять кубик, то можно просто посолить овсянку и всыпать щепотку сушеных трав или приправы для овощей. Тоже получится очень вкусно.
Ранее мы поделились рецептом вкусных и питательных батончиков из овсянки.