Белые ночи — не поэтика, а реальность: вся правда о знаменитом июньском сезоне в Санкт-Петербурге

Как появляются белые ночи и что в этот период ощущают питерцы?

Самый масштабный туристический поток в Санкт-Петербурге выпадает на июнь. А все потому, что именно в этом месяце открывается сезон белых ночей. Зрелище действительно завораживающее. Оно вызывает незнакомое ранее чувство потери во времени. Солнце уходит за горизонт лишь на пару часов, и всё время кажется, что ещё рано. Расскажем подробнее об удивительном сезоне белых ночей в Питере.

Как рассказывают сами петербуржцы, город во время белых ночей будто впадает в другое состояние. В городе очень красиво, романтично, шумно. По ночам туристы гуляют, слушают музыку, устраивают пикники, и это никого не удивляет. Некоторые психологи уверены, что период белых ночей провоцирует у гостей города легкое опьянение, но без алкоголя. Это связано с работой мозга, который не понимает, когда ложиться спать.

А вот с местными жителями все не так радужно. Те же психологи утверждают, что в период белых ночей у петербуржцев повышается уровень тревожности, поскольку многие из них страдают от недостатка темноты и недосыпа.

Явление, которое называют "белые ночи", наблюдается в умеренных и высоких широтах перед летним солнцестоянием и после него. Пик в Санкт-Петербурге приходится на 21 июня, когда день продолжается в течение 19 часов. Некоторые туристы уверены, что в белые ночи на небе светит солнце, но это не так: белые ночи представляют собой сумерки, на улице темно, но не до конца, поскольку солнце опускается к горизонту не более, чем на 6 градусов. В Петербурге даже фонари в это время зажигают.

Ранее "Городовой" рассказывал об интересных фактах со съемок фильма «Брат» (18+): пирушка с бездомными питерцами и реальный огнестрел.