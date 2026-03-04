Какие приборы стоит отключать от сети: 5 главных потребителей электроэнергии

Бытовая техника, которую стоит отключать

Многие даже не подозревают, что техника, оставленная в розетках, продолжает незаметно тратить электричество. Телевизоры, компьютеры и зарядники в спящем режиме нещадно добавляют лишние суммы в платежки.

Чтобы избежать лишних трат за ЖКУ, попробуйте завести полезную привычку отключать приборы от сети. Это не только сэкономит бюджет, но и защитит технику от перепадов напряжения.

Компьютер и ноутбук

Оставили системник включенным в розетку на ночь? Он тихонько потратит 100 Вт за это время. Месяц — плюс 3 кВт к счету. Ноутбук скромнее (70 Вт в сутки), но если не выключать его совсем, а просто закрыть крышку, аппетит удваивается.

Холодильник

Это единственный прибор, который нельзя выключать. В сутки он тратит около 750 Вт, то есть 22–23 кВт в месяц. Но вы можете помочь ему меньше есть: не ставьте рядом с плитой или батареей. Чем жарче вокруг, тем больше холодильник старается и тем выше цифры в квитанции, отмечает канал "INMYROOM".

Электрочайник

Казалось бы, мелочь. Но этот прибор - настоящий монстр. Чтобы вскипятить воду за пару минут, ему нужно столько энергии, что за час работы он накручивает до 3 кВт. К счастью, его кипятят часами, но если греете воду по десять раз на дню, стоит задуматься.

Микроволновка

В спящем режиме она почти безобидна (3 Вт в час). Но во время работы тратит много. Разогрев - около 0,6 кВт, разморозка - до 0,8 кВт.

Стиральная машина

В режиме ожидания она тратит по 30 Вт в сутки. Но главный враг бюджета - полупустой барабан. Если запускаете машинку ради пары футболок, деньги летят в трубу. Но и перегружать нельзя: мотору будет тяжело, и счетчик закрутится быстрее.

