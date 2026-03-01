Зачем подполковник публично ударил портного: история одной оплеухи в петербургском «Пассаже»

"Пассаж" XIX века - удивительное место, где соседствовали аристократы, военные, торговцы и ремесленники

В наши дни петербургский "Пассаж" на Невском проспекте представляет собой деловой и развлекательный центр жизни Северной столицы. Таким же он был и в середине XIX века - здесь назначались деловые и дружеские встречи, велись светские разговоры, а иногда случались и скандалы. Об одной такой стычке рассказывает гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу".

Однажды в апреле 1849 года четверо господ пришли на завтрак в ресторан «Пассажа». В компании были в том числе подполковник Хоментовский и поручик лейб-гвардии Преображенского полка Назимов. Пока офицеры ждали заказ, к ним подошел незнакомец, погрозил пальцем Хоментовскому и сказал:

"Если бы вы при мне оскорбили мою жену, я дал бы вам пощёчину".

Это прозвучало как вызов. Рассерженный подполковник отвесил мужчине оплеуху. Между ними чуть было не завязалась драка, но другие офицеры смогли ее предотвратить. На место прибыла полиция. Выяснилось, что незнакомый мужчина - портной Сервье, проживавший с супругой на третьем этаже здания «Пассажа». Его жена утром вышла в галерею в домашнем платье, и проходящий мимо поручик Назимов принял ее за служанку, отвесил пикантный комплимент и попытался познакомиться.

Ремесленник решил защитить свою честь и честь своей жены, поэтому не побоялся подойти к ее обидчику публично и потребовать объяснений. Данная история закончилась тем, что подполковник Хоментовский и поручик Назимов получили выговоры, ведь офицеры лейб-гвардии Преображенского полка принадлежали к элите столичного общества.

"Этот эпизод, почти анекдотический, многое говорит о Петербурге середины XIX века. Город был сословным, но при этом удивительно тесным: в одном здании соседствовали аристократы, военные, торговцы и ремесленники. «Пассаж» соединял их под одной стеклянной крышей - и иногда достаточно было одного неловкого взгляда, чтобы завтрак закончился полицейским протоколом", - заканчивает историю одной оплеухи гид Валерия.

