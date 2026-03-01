Кофе пьют, а жмых сушат: как применяют на дачном участке: 5 способов умных садоводов

Кофейный жмых — ценная органика, которую экономные садоводы не отправляют в мусорное ведро, поскольку она способна принести пользу на участке. О том, как использовать кофейный жмых, агронома Викторию Карелину спрашивали садоводы. Эксперт в блоге «Семена Алтая. Дачные советы от Виктории Карелиной» поделилась своими рекомендациями, а садоводы в комментариях добавили свои проверенные способы применения.
Виктория Карелина отмечает, что использование органических отходов — это экологично и эффективно. Кофейный жмых можно применять несколькими способами. Во-первых, как компонент грунта: он рыхлит почву, улучшая её структуру и воздухопроницаемость. Во-вторых, его можно добавлять в компостную кучу. Ещё один интересный лайфхак от агронома: смешать семена моркови с сухим кофейным жмыхом перед посевом. Так не придется потом прореживать всходы.
Опыт садоводов
Подписчики в комментариях поделились своими наработками, как использовать кофейный жмых:
Для защиты от слизней и муравьёв. Один из комментаторов советует смешивать жмых с красным острым перцем — получается эффективное средство против улиток. Другой дачник рассказал, что рассыпает свежий жмых по клубнике, и муравьёв становится заметно меньше.
Как мульча и удобрение. Садоводы подсыпают высушенный жмых под гортензии, используют его как мульчу на грядках и в теплицах. Один из комментаторов заметил, что там, где рассыпан жмых, особенно много дождевых червей и почва лучше перерабатывается.
Проверенная защита капусты. Несколько человек подтвердили: рассыпанная под капустой кофейная гуща отлично отпугивает слизней, сохраняя урожай целым.
Компостирование. Если нет времени возиться с мульчированием, жмых просто отправляют в компостную кучу. Один из дачников подсчитал: его семья производит до полутора килограммов жмыха в месяц, и всё это идёт в дело — частично на грядки, остатки в компост.
