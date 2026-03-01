Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые

Многие опытные садоводы хорошо знакомы с сортом томатов «Бычье сердце». Однако существуют альтернативные сорта, способные предложить аналогичное сочетание качества и вкуса.
В частности, агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт томатов «Севрюга», который неофициально признан лидером для выращивания в северных тепличных условиях.
Преимуществом можно назвать, прежде всего, впечатляющий вес плодов. Отдельные экземпляры могут достигать массы до 1,5 кг. Данный сорт универсален и демонстрирует отличные результаты как в тепличных условиях, так и на открытом грунте.
На протяжении более десяти лет этот сорт стабильно входит в число наиболее востребованных. Он характеризуется высокой устойчивостью к различным заболеваниям.
Плоды содержат минимальное количество семян, обладают сочной и мясистой мякотью, что делает их идеальным выбором для салатов и приготовления жидких консерваций. Высота куста может достигать 1,5 м. Сорт «Севрюга» требует пасынкования и формирования.
Сорт является среднеспелым, и первый урожай можно получить через 110–115 дней после всходов. Урожайность с одного квадратного метра может достигать 8 кг томатов.
Кроме того, данный сорт томатов характеризуется превосходной лёжкостью при длительном хранении.
