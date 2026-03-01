Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые

Новости по теме

Не картофель, а рекордсмен по урожайности: до 24 клубней с куста, лежкость впечатляет - хранится до лета

Перейти

Семья, у которой было семь яиц Фаберже: кто осмелился составить конкуренцию императорскому собранию

Перейти

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

Лунный календарь для посева баклажанов на рассаду в марте 2026 года - подходящих дней мало: залог высокой урожайности

Перейти

Не картошка, а эталон урожайности: Выдаёт до 700 кг плодов с 1 сотки

Перейти