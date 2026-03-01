Городовой / Полезное / Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кофе пьют, а жмых сушат: как применяют на дачном участке: 5 способов умных садоводов Полезное
Зачем подполковник публично ударил портного: история одной оплеухи в петербургском «Пассаже» Вопросы о Петербурге
Фиалке в марте - обязательно: 5 капель под корень - и к апрелю сенполия наденет яркую шапку соцветий Полезное
1 таблетка в вазу – и тюльпаны стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис Полезное
Не гибрид, а стойкий марафонец: перцы вяжет и в зной, и в дождь - по 14 кг с кв.м, плодоносит до октября Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые

Опубликовано: 1 марта 2026 13:02
 Проверено редакцией
Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые
Из всех томатов-гигантов выбираю 1 – и кормлю помидорами всех соседей: плоды до 1.5 кг, мясистые и медовые
Городовой ру
Не томат, а настоящий гигант

Многие опытные садоводы хорошо знакомы с сортом томатов «Бычье сердце». Однако существуют альтернативные сорта, способные предложить аналогичное сочетание качества и вкуса.

В частности, агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на сорт томатов «Севрюга», который неофициально признан лидером для выращивания в северных тепличных условиях.

Преимуществом можно назвать, прежде всего, впечатляющий вес плодов. Отдельные экземпляры могут достигать массы до 1,5 кг. Данный сорт универсален и демонстрирует отличные результаты как в тепличных условиях, так и на открытом грунте.

На протяжении более десяти лет этот сорт стабильно входит в число наиболее востребованных. Он характеризуется высокой устойчивостью к различным заболеваниям.

Плоды содержат минимальное количество семян, обладают сочной и мясистой мякотью, что делает их идеальным выбором для салатов и приготовления жидких консерваций. Высота куста может достигать 1,5 м. Сорт «Севрюга» требует пасынкования и формирования.

Сорт является среднеспелым, и первый урожай можно получить через 110–115 дней после всходов. Урожайность с одного квадратного метра может достигать 8 кг томатов.

Кроме того, данный сорт томатов характеризуется превосходной лёжкостью при длительном хранении.

Ранее мы рассказали, когда сажать томаты на рассаду в 2026 году.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью