Петр, но не Первый: как появилось название "Санкт-Петербург" и сколько раз переименовывали город

В честь кого на самом деле назван Санкт-Петербург

Каждый из нас со школьной скамьи знает, что Санкт-Петербург построил император Петр I, поэтому многие уверены, что именно в его честь и был назван город. И какое удивление вызывает у некоторых россиян знакомство с тем фактом, что Петр I не имеет к этому наименованию никакого отношения. Ну или почти никакого. Расскажем историю названия города Санкт-Петербург.

Построивший в 1703 году город Пётр I дал ему название "Санкт-Питер-Бурх" на голландский манер, что означает "город святого Петра". Апостол Петр был небесным покровителем императора, поэтому он и назвал свое детище его именем, а не в честь самого себя, как многие думают.

С началом Первой мировой войны европейское название города стало казаться неуместным, и в 1914 году Николай II переименовал его в Петроград. И в данном случае название было дано действительно в честь его основателя - Петра I. А еще через 10 лет город получил новое название - Ленинград, в честь умершего Владимира Ильича Ленина. Считается, что так город назвали с подачи члена Политбюро Григория Зиновьева, которого позже казнили как «врага народа».

И лишь в 1991 году городу вернули его первоначальное название, и на этот раз решение было принято самими жителями в ходе всенародного голосования. "Санкт-Питер-Бурх" преобразовался в более благозвучное название "Санкт-Петербург", и с тех пор мы знаем город только под таким наименованием. Ну или ласково называем его "Питер".

