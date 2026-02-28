Городовой / Полезное / Вишне после схода снега - первым делом: Плоды слаще мёда, ягод - хоть завались
Вишне после схода снега - первым делом: Плоды слаще мёда, ягод - хоть завались

Опубликовано: 28 февраля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Советы по подкормке вишни в весенний период.

Совсем скоро сойдёт снег, в саду у дачников будет огромное количество дел. В круговерти забот немудрено забыть о важных вещах. Одна их них - подкормка плодовых деревьев для урожая. Об этой процедуре забывать нельзя, можно остаться с кислыми мелкими плодами.

Чем подкормить вишнёвые деревья весной, рассказывают на канале "Моя дача. Сад и огород", примите советы во внимание и не забудьте воспользоваться.

Чем подкормить вишню весной

Одна из самых важных и простых подкормок, которую вы можете получить абсолютно бесплатно, - древесная зола. Её необходимо рассыпать в приствольный круг по влажной почве из расчёта 1 литр на каждое взрослое дерево.

Также отличный вариант для подкормки вишни - жидкое удобрение. Необходимо взять 10 литров воды и развести 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия. Всё перемешать и поливать деревья, каждому необходимо 3-4 ведра такого "питания".

Можно бесхлорный калий заменить калийной селитрой, эффект для деревьев будет таким же.

Дачники отмечают, что хлористый калий использовать не стоит. От него вишня может сбросить всю листву, которую успела нарастить.

Во время образования завязей

Когда на вишне начинают образовываться ягоды, необходимо дать дереву ещё 1 банку древесной золы. В этот период она необходима для наращивания косточек.

Вместо золы можно использовать такое же количество доломитовой муки, применять аналогичный способом, рассыпав средство по влажной почве в приствольный круг.

Ранее издание "Городовой" сообщало, чем можно подкормить смородину для крупного урожая ягод, плоды - просто сахар.

Автор:
Марина Котова
Полезное
