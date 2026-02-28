Жарю лаваш и кладу начинку: Чудо-завтрак готов за 7 минут - скорее бегите на кухню

Новости по теме

От сырого леса до большой ссоры: как появилось выражение «сыр-бор»

Не рулетик и не конвертик: 5 креативных идей, как заворачивать блины с начинкой – не стол, а произведение искусства

Самые тонкие и дырчатые: Как я пеку блины на молоке - простой рецепт по шагам

Смешиваю творог и сыр – и через 30 минут гора вкуснятины к чаю готова: домашних за уши не оттащить

Ленивый пирог на сковороде – все смешать и пожарить: капуста, сыр + еще 1 ингредиент – и домашняя выпечка приглашает на чай

