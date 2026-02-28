Городовой / Полезное / Жарю лаваш и кладу начинку: Чудо-завтрак готов за 7 минут - скорее бегите на кухню
Жарю лаваш и кладу начинку: Чудо-завтрак готов за 7 минут - скорее бегите на кухню

Опубликовано: 28 февраля 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт приготовления простого завтрака.

Приготовление завтрака - ежедневное дело для хозяйки. Если семья большая, то на этот процесс тратится много времени. Но если времени нет совсем, то можно приготовить кое-что вкусное всего за 7 минут.

Советом по приготовлению очень быстрого завтрака на основе лаваша делятся на канале "Простые рецепты".

Для приготовления вкусных треугольничков нам понадобится:

  • 1 лист тонкого лаваша;
  • 200 г ветчины;
  • 100 г сыра;
  • пучок петрушки;
  • 2 средних помидора;
  • специи, соль;
  • 2 ст. л. сметаны.

Способ приготовления быстрого завтрака по шагам

  1. Лаваш разворачиваем, раскладываем на рабочей поверхности и нарезаем длинными полосами шириной с ладонь.
  2. Ветчину натираем крупно, с сыром поступаем аналогично.
  3. Зелень мелко нарезаем и отправляем к начинке.
  4. Добавляем сметану и перемешиваем. Майонез в этом случае не подойдёт, он не даст такой невероятной сочности и нежности блюду.
  5. По вкусу досыпаем соли и специй, но не слишком много, начинка не должна получиться острой или пересоленной.
  6. На каждый кусок лаваша выкладываем по 1-2 столовые ложки начинки, заворачиваем треугольным или квадратным конвертиком.
  7. Конвертики из лаваша с начинкой выкладываем на сухую сковородку и обжариваем с каждой стороны всего по 1-2 минуты.
  8. За это время начинка прогреется, сыр расплавится, а лаваш успеет слегка подрумяниться.

Вкусные конвертики на завтрак готовы. Вы успеете их приготовить так быстро, что домашние даже умыться после сна не успеют. Завтрак такой вкусный, что лучше готовить сразу больше, съедят всё и запросят добавки.

Такие конвертики из лаваша вкусные и в холодном виде, их можно брать в качестве перекуса на работу или в школу.

Издание "Городовой" ранее сообщало, как можно приготовить вкусные лепешки по узбекскому рецепту.

Автор:
Марина Котова
Полезное
