Не Москва и не Питер: где живут самые богатые пенсионеры и сколько они получают

Где живут самые богатые пенсионеры России

Многим интересно, в каких уголках страны пенсионеры могут позволить себе больше. Ответ на этот вопрос кроется в статистике по регионам. Данные Росстата и Социального фонда четко показывают, где средние выплаты оказываются самыми высокими.

Регионы-лидеры по размеру пенсий

Если взглянуть на рейтинг регионов по данным за 2025 год, то становится очевидно: чем суровее климат и дальше от центра, тем выше пенсия. Первую строчку стабильно занимает Чукотка, следом идут другие северные территории.

Пятерка лидеров по среднему размеру выплат:

Чукотский автономный округ - около 38 500 рублей;

Ненецкий автономный округ - порядка 34 800 рублей;

Камчатский край - примерно 34 200 рублей;

Магаданская область - в районе 34 000 рублей;

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) - около 33 800 рублей.

Как видно из списка, география «богатых» пенсионеров напрямую связана с картой Крайнего Севера.

Почему же на севере пенсии такие высокие

На самом деле это не щедрость, а выверенный механизм, который работает по трем основным направлениям.

Районные коэффициенты

Это главный фактор. В местностях с тяжелыми условиями базовая сумма пенсии умножается на установленный законом коэффициент. Это правило работает для всех: и для зарплат, и для пенсий, и для пособий.

Региональные доплаты до прожиточного минимума

Если доход пенсионера не дотягивает до регионального прожиточного минимума (а на Чукотке он, например, самый высокий в стране), государство доплачивает разницу. Таким образом, нижняя планка пенсии в таких регионах автоматически становится очень высокой.

Высокие зарплаты в прошлом

Пенсия по старости напрямую зависит от страховых отчислений, которые люди делали во время работы. На Севере исторически выше зарплаты, а значит, и отчисления были больше. Люди приносят с собой «дорогую» трудовую биографию, что и формирует высокую итоговую выплату.

Особый случай

Говоря о высоких пенсиях, нельзя не упомянуть столицу. Москва стоит особняком. Здесь работает не северный коэффициент, а городской социальный стандарт.

Власти города установили планку дохода неработающего пенсионера на 2026 год в размере 27 401 рубля. Если пенсия ниже, москвич (при соблюдении условий по регистрации) получает доплату из городского бюджета, сообщает блогер Марк Еремин.

