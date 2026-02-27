Провалились в центре Петербурга: секретные подземелья города - кто и зачем строил ходы под Невой

Тайны подземелий Санкт-Петербурга

Исторический центр Санкт-Петербурга хранит множество тайн, и часть из них находится не в музеях, а прямо у нас под ногами. Строители и исследователи то и дело натыкаются на пустоты и тоннели, которых нет ни на одном официальном плане.

В отличие от Парижа или Одессы, где существуют целые сети катакомб, в Петербурге подземные ходы всегда были исключением. Дело в том, что грунт здесь перенасыщен влагой, а уровень подземных вод слишком высокий.

В результате старые тоннели быстро превращаются в завалы. Однако за последние десятилетия исследователям и случайным прохожим удалось обнаружить несколько интереснейших объектов.

Тайник Александро-Невской лавры

В 1990-х годах через один из склепов люди проникли в подземные ходы монастыря. Среди сырых коридоров они наткнулись на настоящий склад оружия времен Гражданской войны.

Считается, что система ходов строилась еще в XVIII веке для обороны и хозяйства, но сегодня большая ее часть скрыта под водой. Археологи нашли даже бывшую монастырскую тюрьму, но пройти дальше помешало подтопление.

Инженерная тайна Летнего сада

После наводнения 1924 года возле Кофейного домика обнаружили каменную комнату и две галереи. Сначала их приняли за тайный ход для побега императора, но оказалось, что это сложная система водоснабжения фонтанов. Впрочем, замурованные входы и тяжелые решетки намекают, что строители все же думали и о безопасности.

Тоннель усадьбы Кушелева-Безбородко

Эту историю и вовсе можно назвать случайностью. В 90-х годах рабочие копали траншею и провалились под землю, сообщает канал "Полтора инженера":

"Под ногами оказался тоннель, которого не было ни на одной схеме. Без табличек, без отметок в архивах, без официальной истории".

Специалисты считают, что это часть большой сети, которую заложили еще шведы в XVII веке для скрытого перемещения. Позже, когда в усадьбе гремели балы и бывал Александр Дюма, под землей могли вестись секретные разговоры.

Потерны Петропавловской крепости

Под крепостью до сих пор существует 100-метровый тоннель для вылазок во время осады. Осады так и не случилось, поэтому ход хорошо сохранился. А вот второй тоннель у Трубецкого бастиона был утерян при перестройках и теперь существует только на бумаге.

Старая река под площадью Труда

Здесь строители вскрыли кусок Крюкова канала, который еще в XIX веке убрали под землю. Каменные своды и текущая вода напоминают, что город живет двойной жизнью: одна - на поверхности, другая - скрыта от глаз.

