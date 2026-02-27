После рекордных морозов - аномальная жара: какая погода ожидается в России в 2026 году

В России будет на 7 градусов теплее обычного

Каждый год люди с интересом наблюдают за сменой сезонов и пытаются угадать, что нам готовит природа. В народе бытует поверье, что суровая зима обязательно сменяется знойным летом, и иногда эта примета действительно срабатывает.

Начало 2026 года выдалось особенно холодным, что заставляет задуматься о грядущем потеплении. Синоптики и климатологи уже делятся первыми прогнозами.

Аномалии текущей зимы

Зима 2026 года запомнилась жителям Сибири и севера Евразии своей суровостью и нестабильностью. Морозы за -30 градусов удерживались на обширных территориях с ноября, временами смещаясь в западном и южном направлениях.

Примечательно, что в феврале наблюдались и оттепели с дождем до +5 градусов, однако затем стужа возвращалась с новой силой. Такая погода напоминает климатические условия, характерные для этого региона примерно 20 лет назад.

Прогноз на весну и лето

Согласно расчетам, уже с марта над Сибирью начнет формироваться область с положительной температурной аномалией. На большей части региона отклонение от средних многолетних показателей может достигать +5 градусов.

В европейской части страны также ожидается тепло, но более умеренное. По предварительным данным, превышение нормы составит около 2 градусов. В период с апреля по май зона аномального тепла расширится и охватит практически все арктическое побережье.

Неожиданный прогноз на осень

Самые интересные изменения, по мнению специалистов, начнутся в сентябре. Предполагается, что теплые воздушные массы задержатся в Арктике, чему также может способствовать прогрев воды.

В первый месяц осени температура может превысить норму более чем на 7 градусов. Пик аномалии ожидается в октябре и ноябре, когда отклонение от стандартных значений может составить рекордные 13 градусов и более.

Это означает, что наступление зимы в приполярных регионах в 2026 году существенно задержится. Такие данные заставляют задуматься о возможном ускорении таяния вечной мерзлоты и фундаментальных изменениях в экосистеме Арктики, сообщает "Наука наизнанку".

Ранее "Городовой" рассказал, как влияет погода на психику и когда стоит бежать к врачу.